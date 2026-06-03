Competição de café especial estreia em Porto Alegre com vaga para final nacional

Porto Alegre sedia pela primeira vez etapa Sul do Campeonato Brasileiro de AeroPress, com mais de 40 marcas expositoras. Café Logo Existo / Divulgação

Numa competição de AeroPress, cinco minutos podem separar um café decente de uma xícara campeã. O competidor entra em cena com uma receita própria, serve a bebida e espera pelo veredito de jurados que provam tudo às cegas.

Pela primeira vez, Porto Alegre vai entrar nesse circuito. A Capital recebe, nos dias 5 e 6 de junho, uma etapa regional do Campeonato Brasileiro de AeroPress, dentro da programação da quarta edição do Caféstival, no BarraShoppingSul.

A novidade marca uma mudança no formato da disputa nacional, que completa 11 anos em 2026. Até agora, o campeonato brasileiro era realizado em etapa única. Neste ano, passa a ter seletivas regionais, e Porto Alegre será a sede da Etapa Sul.

O vencedor da disputa gaúcha garante vaga na final brasileira. De lá, pode sair o representante do país no Campeonato Mundial de AeroPress, previsto para dezembro, na Cidade do México.

O equipamento que dá nome ao campeonato foi criado em 2005 pelo engenheiro e inventor norte-americano Alan Adler, também conhecido pela Aerobie, uma espécie de disco voador usado em brincadeiras ao ar livre. Na xícara, a invenção funciona com pressão de ar e virou uma queridinha entre baristas e fãs de cafés especiais justamente por permitir receitas rápidas, intensas e bastante personalizadas.

Em cada rodada, três competidores preparam seus cafés ao mesmo tempo, usando apenas a AeroPress. Os jurados escolhem a bebida favorita sem saber quem preparou cada uma.

Os cafés são preparados em cinco minutos e avaliados às cegas. Café Logo Existo / Divulgação

Para a organização do Caféstival, receber a etapa regional em Porto Alegre reforça o crescimento da cena gaúcha dos cafés especiais e coloca a Capital no circuito nacional de um dos eventos mais conhecidos desse universo.

A programação terá mais de 40 marcas expositoras, além de oficinas, degustações e encontros voltados a quem trabalha com café ou simplesmente gosta de beber melhor.

Programe-se

Quando: 5, 6 e 7 de junho, das 11h às 21h

5, 6 e 7 de junho, das 11h às 21h Onde: Multiplan Hall, no BarraShoppingSul — Avenida Diário de Notícias, 300, Porto Alegre

Multiplan Hall, no BarraShoppingSul — Avenida Diário de Notícias, 300, Porto Alegre Quanto: entrada gratuita

entrada gratuita Programação completa: @cafestival_poa