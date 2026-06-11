Companhia que "levantou" a ópera no RS celebra quatro anos com festival de trechos clássicos

Patrimônio gaúcho, a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) celebra quatro anos do jeito que deve ser: com música, é claro.

Neste domingo (14) e na terça-feira (16), os artistas subirão ao palco do Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, para mais uma edição do Festival TRIÓpera, apresentando trechos de 11 clássicos imperdíveis — de Strauss a Puccini, passando por Mozart, Verdi, Rossini, Bizet e Donizetti (leia mais no fim do texto).

Com direção de Rosimari Oliveira e Patrick Menuzzi, o evento será dedicado aos conjuntos vocais e coros mais célebres da história do repertório operístico. Trata-se de obras atemporais que atravessam gerações.

É uma bela oportunidade para conhecer, aprender ou rememorar melodias célebres, de alguns dos maiores compositores da história.

A proposta tem tudo a ver com um dos propósitos da companhia, que é popularizar o gênero musical muitas vezes tido como "elitista" e "complicado".

Detalhe: tudo será legendado, para que qualquer pessoa entenda o que será cantado pelos 40 solistas, acompanhados de integrantes do Coro Lírico da Cors, liderado por Sérgio Sisto.

Exposição

Eiko Senda na ópera da Cors em homenagem a Jayme Caetano Braun, um dos marcos da companhia. Vitoria Proença / Divulgação

Durante o 2º Festival TRIÓpera, a Cors apresentará, também, a exposição Ópera em Estado Presente.

Com curadoria de Rosimari Oliveira e Vitória Proença, a mostra expõe trabalhos dos fotógrafos Adriana Marchiori, Fernanda Chemale, Rafael Dalbosco, Vinícius Angeli, Vitor Ceolin e Vitória Proença em espetáculos marcantes realizados no Multipalco Eva Sopher, além de figurinos de grandes produções.

Sobre a Cors

Hoje, a companhia conta com 93 membros. Vitoria Proença / Divulgação

A Cors foi fundada em 2022 como um coletivo de cantoras e cantores líricos profissionais para fomentar a produção local.

Nesses quatro anos de atuação na cena cultural do Estado, a companhia cresceu, consolidou-se, ganhou sede no Multipalco Eva Sopher, ampliou seu público e sua rede de apoiadores, gerou oportunidades para cantores líricos e profissionais da economia criativa e ampliou a oferta de ópera para o público gaúcho.

Atualmente, a entidade conta com 93 membros associados, entre cantores e pianistas, que já participaram de 25 espetáculos diferentes, apresentados em Porto Alegre e em outras 15 cidades do interior gaúcho (gerando mais de quatro mil empregos).

Desde o início de 2025, o governo do Estado e a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) são parceiros na execução do projeto Ópera e Formação, que gerou cerca de mil postos de trabalho e se tornou uma "fábrica" de cantores.

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Serviço

O quê: 2º Festival TRIÓpera

2º Festival TRIÓpera Quando: dias 14 e 16 de junho, domingo e terça-feira; no domingo, às 18h, e na terça, às 20h

dias 14 e 16 de junho, domingo e terça-feira; no domingo, às 18h, e na terça, às 20h Onde: Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico - Porto Alegre)

Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico - Porto Alegre) Ingressos: R$40 a R$100, à venda neste link (clique aqui)

Trechos de óperas que serão cantados