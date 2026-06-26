Como uma surfista multicampeã virou embaixadora de uma marca de Alfajores do RS

A medalhista olímpica e vice-campeã mundial da World Surf League (WSL), Tati Weston-Webb, assumiu uma nova missão. Ela agora é embaixadora da Alfajores Odara, marca de Porto Alegre, terra-natal da surfista.

Entre outras ações de divulgação, a atleta nascida na capital gaúcha, criada no Havaí e radicada em Garopaba (SC) passará a exibir a logomarca da Odara em sua prancha.

Mas o que explica essa parceria e por que ela faz sentido?

A conexão da empresa com a beira-mar é antiga. As origens da Odara — cuja meta é bater R$ 100 milhões em faturamento até 2030 — remontam a 2013. À época Jeison Scheid (hoje diretor de marketing) passou a fazer e vender alfajores durante o veraneio em Garopaba, a partir da receita de uma amiga.

À época, ele tinha 26 anos, cursava a faculdade de Relações Públicas e tentava engordar a renda comercializando o produto a turistas argentinos que circulavam pela Ferrugem.

Encerrada a temporada, Scheid voltou a Porto Alegre e decidiu transformar aquela experiência em um negócio estruturado.

Fazia e vendia os alfajores para aproveitar mais tempo na praia, com a prancha e meus amigos. Era uma ideia simples, quase despretensiosa, mas foi dali que nasceu a Odara. JEISON SCHEID CMO da Odara

Ondas de talento

Além de associar a marca à nova embaixadora multicampeã, a Odara apoia atletas em ascensão.

Entre eles, estão a surfista Alexia Monteiro, campeã brasileira de base (Sub-16) e medalhista de ouro por equipes no ISA Games Junior, e o gaúcho radicado em Florianópolis João Victor Neres (John John), que ostenta o título de campeão gaúcho profissional e Sub-18 em 2024.

Sobre Tati Weston-Webb

Surfista brasileira profissional, ela compete na elite mundial da WSL (World Surf League) desde 2015.

Nascida em Porto Alegre e criada no Havaí, a atleta carrega conquistas históricas em sua carreira: medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, vice-campeã mundial da WSL em 2021 e ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023.

Sobre a Odara

Com sede em Porto Alegr, a empresa tem capacidade produtiva de 15 mil alfajores por hora e conta com mais de 12 mil pontos de venda.