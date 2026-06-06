Como um produtor musical gaúcho ultrapassou a marca de 65 milhões de streamings na cena eletrônica de 106 países

Marcelo tem 1 milhão de seguidores nas redes; só em maio, suas músicas tocaram em 60 rádios mundo afora. Bruno Gazzana / Divulgação

Ele começou discotecando na Rádio Altântida. Estudou Administração, tornou-se um empresário e executivo de sucesso, mas jamais abandonou a paixão pela música. Agora, aos 65 anos, Marcelo Sirotsky vive um momento sui generis: com criações autorais, tornou-se fenômeno da música eletrônica no streaming, ultrapassando 65 milhões de reproduções em 106 países.

— Sempre fui vidrado em música, até que os amigos começaram a pedir playlists, e eu passei a brincar com os arquivos digitais, criando sons. Com a pandemia, decidi estudar teoria musical e passei a compor. Um dia, um amigo me disse: "Bota no Spotify!" Na época, eu nem sabia o que era isso (risos) — conta Marcelo, hoje com mais de 500 mil inscritos no canal do YouTube e outros 500 mil no Facebook.

A partir dali, as músicas feitas no computador de casa (do tipo chill out, disco music e eletrônica) ganharam o mundo — tocando principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, na Alemanha, França e Itália (veja no fim do texto como acompanhar e ouvir).

Em 2026, radicado em Miami (EUA) há 11 anos, Marcelo completa três anos consecutivos lançando uma composição inédita por semana. Já tem álbum e EPs disponíveis, chegando a 230 obras nas plataformas digitais.

— A internet democratizou o acesso e a distribuição de músicas. Estou em todas as plataformas e consigo saber exatamente onde estou sendo ouvido e por quem. Só em maio, toquei em 60 rádios do planeta. Faço música para mim, acho que este é o segredo — reflete Marcelo.

Xô, etarismo

Marcelo está treinando uma IA para que cante com a sua voz. Bernardo Giesel / Divulgação

O que torna o projeto ainda mais singular é o recorte etário.

Em um gênero historicamente associado à juventude, o produtor gaúcho superou o etarismo e vem provando que a música eletrônica pode, também, ser um espaço de longevidade criativa.

A faixa de idade de seu público é bem variada: entre 25 e 64 anos, sendo que 55% são homens e 44% são mulheres.

Novos projetos

Agora, Marcelo prepara o lançamento de um "DJ set" especial, reunindo as faixas do período, além da criação de materiais físicos (como um livro) e do filme “156” (em referência a "156 Weeks NonStopMusic"), que documenta sua trajetória.

O gaúcho planeja criar experiências imersivas e audições mais intimistas, além de abrir espaço para colaborações com novos artistas e produtores, ampliando o alcance na cena eletrônica.

Recentemente, as criações passaram a ser acompanhadas de vídeos no YouTube, e Marcelo já conta com a ajuda da inteligência artificial para bolar letras.

Detalhe: o porto-alegrense está treinando um software de IA para cantar com a voz dele.

— Eu me divirto. O hobby virou minha principal atividade, é o melhor capítulo da minha vida. Me sinto um guri — celebra o produtor musical.

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Como ouvir

Marcelo com sua mesa de trabalho. Bruno Gazzana / Divulgação