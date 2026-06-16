Com programação gratuita, Porto Alegre terá Semana do Centro Histórico

Livraria Taverna, na Casa de Cultura, é a realizadora do evento. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Digo e repito, quem vive em Porto Alegre precisa valorizar mais a região onde a cidade nasceu. A oportunidade está aqui: nesta quinta-feira (18), começa a Semana do Centro Histórico, com destaque para uma feira e uma festa de rua nos próximos dois sábados (veja a programação no fim do texto).

É um festival cultural gratuito, promovido por uma livraria de calçada — a Taverna, sobrevivente da enchente de 2024, junto à Casa de Cultura Mario Quintana —, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS) e a turma da feira Tô na Rua.

A iniciativa une literatura, arte, música e pensamento crítico, com atividades até o dia 27 de junho no Solar do IAB-RS, na própria livraria e em duas vias da região central — a Riachuelo e a dos Andradas (popularmente conhecida como Rua da Praia, porque, no passado, o Guaíba chegava até ali).

— A ideia do festival surgiu de uma inquietação que a gente tem há bastante tempo, por acompanhar de perto a riqueza desse bairro e os desafios que ele enfrenta — diz André Günther, morador da região há 12 anos, sócio da Taverna, produtor cultural e curador da programação do evento.

O principal objetivo é estimular a ocupação do espaço urbano para fortalecer vínculos, ampliar o acesso à cultura e incentivar novas formas de convivência.

Que atire a primeira pedra quem nunca viajou para fora e fez questão de caminhar no Centro Histórico do lugar visitado. Por que, então, não prestigiar uma iniciativa como essa, na nossa "mui valerosa" Porto Alegre?

Vale reforçar: todas as atividades são gratuitas e abertas. Só chegar.

Programação

18/06 (quinta-feira)

Debate - "Literatura queer brasileira hoje: vozes, caminhos e futuro"

Com: Natália Borges Polesso, Luciany Aparecida, Tônio Caetano

Horário: 19h

Local: Livraria Taverna, na Rua dos Andradas, 736

20/06 (sábado)

Tô na Rua — Feira de Rua e Arte Independente

Data: 20 de junho de 2026 (sábado)

Horário: 11h às 18h

Local: Rua dos Andradas (entre as ruas João Manoel e Bento Martins, nas proximidades da Livraria Taverna)

23/06 (terça-feira)

Debate - "Quem pode existir na cidade?", com Célio Golin, Marigdas e Natasha Ferreira e mediação de Osmar Morlin

Horário: 19h

Local: Solar do IAB-RS, na Rua General Canabarro, 363

27/06 (sábado)

Festa Concreto Rosa

Data: 27 de junho de 2026 (sábado)

Horário: 15h às 22h

Local: Solar do IAB-RS e Rua Riachuelo; referência: Rua General Canabarro, 363

Apresentações artísticas

27/06 (sábado)

15h — Início da Festa Concreto Rosa / Lounge Chic

16h — Mini Ball — Casa de Atrevida

16h45 — Estreia oficial do Technobloco Moderninhas do Bairro, com DJ set b2b dos residentes Jordi Tasso e Pietra D'Avila

18h — DJ set Marigdas

19h — DJ set Turva

20h — DJ set Bikunha

21h — DJ set Malka

22h — Encerramento da Festa Concreto Rosa

Serviço

O quê: Semana do Centro Histórico

Período: 18 a 27 de junho de 2026

Onde:

Livraria Taverna

Solar do IAB-RS

Rua dos Andradas

Rua Riachuelo

Entrada: gratuita