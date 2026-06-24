Com programação gratuita e homenagem a artista gaúcha, Cine Esquema Novo volta a Porto Alegre

Leticia Ramos, a homenageada. Josefina Trotta / Divulgação

Nascida em Santo Antônio da Patrulha e radicada em São Paulo, Leticia Ramos é a artista homenageada da 16ª edição do Cine Esquema Novo - Arte Audiovisual Brasileira, em Porto Alegre.

O evento completa 23 anos em 2026, com filmes gratuitos em cinco espaços da Capital, desta quinta-feira (25) até 5 de julho (veja os detalhes no fim do texto).

Com obras em coleções de instituições como o Instituto Moreira Salles, a Pinacoteca do Estado de São Paulo e o Novo Museu de Mônaco, Leticia terá uma mostra totalmente dedicada ao seu trabalho no Cine Esquema Novo.

Entre ficção científica especulativa, arqueologia da imagem e experimentação analógica, serão exibidas oito criações que compreendem 15 anos da produção em filme da artista. A mostra vai desta quinta-feira até sábado (27), das 19h às 21h, na Cinemateca Capitólio.

Na quinta-feira (25), na abertura do festival, o público poderá conferir a performance inédita no Brasil Leticia Ramos + Rossano Snel - Filmes e Música. É a projeção de uma seleção de filmes com execução de trilha sonora e foley (técnica usada para recriar e gravar efeitos sonoros em sincronia com a imagem) ao vivo com orquestra, sob regência de Rossano Snel, com participação de Vagner Cunha, Marcelo Armani e Nina Nicolaiewsky.

Já no dia 27, será possível acompanhar uma sessão estendida de filmes, incluindo a cópia rara em 35mm do filme [VOSTOK], parte da Coleção Moraes Barbosa. Esta sessão será seguida de debate com Letícia e Rossano.

Reconhecimento internacional

Reconhecida internacionalmente por sua investigação sobre matéria, fenômenos ópticos e processos analógicos de imagem, Leticia constrói obras que parecem vir simultaneamente do passado e do futuro. Usando maquetes, câmeras construídas artesanalmente, microfilme, stop motion, imagens microscópicas e dispositivos ópticos experimentais, a artista cria universos ficcionais onde ciência, clima, memória e fabulação convivem em permanente estado de instabilidade.

De acordo com os organizadores e curadores do CEN, Jaqueline Beltrame e Ramiro Azevedo, a Mostra Artista Convidada reafirma uma das marcas históricas do Cine Esquema Novo: aproximar o audiovisual brasileiro contemporâneo das artes visuais, da pesquisa estética e da invenção radical das formas, assim como a valorização de artistas como agentes centrais neste processo.

Vale destacar que Leticia integra o programa internacional OCEANS EDGE. Realizado pela Pivô em parceria com a organização britânica Invisible Dust, o projeto investiga artisticamente os futuros possíveis do Oceano Atlântico.

Cine Esquema Novo

O 16º Cine Esquema Novo - Arte Audiovisual Brasileira, que, em 2026, completa 23 anos de existência, ocorre de 25 de junho a 05 de julho em cinco espaços de Porto Alegre, com entrada franca.

As obras audiovisuais serão exibidas em sete mostras (Mostra Competitiva Brasil, Mostra Outros Esquemas, Mostra Audiovisual em Curso, Mostra Acessível, Mostra de Acervo e Mostra de Artista Convidada e Mostra Especial Petrobras), na Cinemateca Capitólio, Goethe Institut Porto Alegre, Cinemateca Paulo Amorim, MACRS e Instituto Remanso.

O Cine Esquema Novo é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre e Petrobras, com realização por meio da Lei Rouanet e da Política Nacional Aldir Blanc, patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Itaú Unibanco.