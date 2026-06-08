Com poltrona inspirada nos vinhos Blanc de Blancs, designer gaúcha é destaque na Suíça

Inspitrada nos vinhos Blanc de Blancs. Studio Marta Manente / Divulgação

Uma peça de mobiliário desenvolvida em Bento Gonçalves, na Serra, ganhou destasque no SIT Furniture Design Award 2026, em Basileia, na Suíça.

Assinada pela designer gaúcha Marta Manete (que, além de tudo, celebra 10 anos consecutivos de lançamentos em Milão, na Itália), a Poltrona Blanc mereceu menção honrosa.

Ela foi criada para a Sierra Móveis, de Gramado, com desenho inspirado nos vinhos Blanc de Blancs (como são definidos alguns dos champanhes e espumantes mais famosos do mundo), conhecidos pela elegância, sofisticação e leveza. São bebidas elaboradas exclusivamente com uvas brancas.

Na descrição da premiação, o móvel é definido pela "silhueta orgânica, revestida em couro claro", que "evoca a delicadeza da fruta, enquanto os apoios de braço esculpidos em madeira maciça de Tauari remetem aos troncos retorcidos das videiras".

O concurso contou com mais de 450 projetos de diferentes cantos do mundo. Que tal?

O prêmio é a confirmação de que o design brasileiro autoral tem força, identidade e relevância internacional. MARTA MANENTE Designer

A poltrona, de outro ângulo. Studio Marta Manente / Divulgação

10 anos de Milão

O Studio Marta Manente Design foi um dos primeiros estúdios brasileiros independentes a integrar o grupo do Brasil na Semana de Design de Milão, na Itália.