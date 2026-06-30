Com mulheres à frente, Peitaço da Composição Regional lança turnê inédita pelo RS

Movimento criado em 2019 por Shana Müller incentiva mulheres compositoras na música regional Alice Pozzobon / Divulgação

Liderado por Shana Müller, o Peitaço da Composição Regional nasceu de uma inquietação: a presença quase invisível de compositoras na música regional gaúcha. Sete anos depois, a mulherada não só segue conquistando espaço como prepara uma turnê inédita pelo Rio Grande do Sul.

Formada por mais de uma dezena de artistas de diferentes gerações e regiões, a comitiva musical cruzará o Estado com espetáculos a preços populares (R$ 30) e oficinas de composição gratuitas.

O ponto de partida será o Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, dia 8 de julho.

— Vai ser um momento muito especial. É o fruto de uma semente que plantamos lá atrás, um divisor de águas — diz Shana, idealizadora e diretora artística da turnê.

Além da Capital, o grupo passará, até agosto, por Cruz Alta, Santa Maria e Montenegro (veja os detalhes abaixo), com músicas criadas por mulheres e uma banda 100% feminina, formada por Bibiana Petek e Ariane Wink no violão e na guitarra, Sabri Antunes na percussão, Júlia Pezzi no baixo e Charlise Bandeira na flauta.

Grandes nomes

Na linha de frente, estarão nomes como Loma Solaris, Fátima Gimenez, Maria Alice, Oristela Alves, Analise Severo e a própria Shana, em um elenco rotativo.

— A ideia é levar ao palco não apenas as nossas músicas, mas também o conceito por trás do Peitaço, mostrando o que é esse movimento e o que ele representa — explica Shana.

A turnê terá patrocínio de Banrisul e Rio Grande Seguros.

Roteiro

Shana Müller é uma das estrelas à frente do projeto. Edu Deferrari / Divulgação

O projeto Peitaço da Composição Regional - Mulheres e Canções passará por quatro municípios do RS até agosto.

Estreia - Porto Alegre

A estreia será em Porto Alegre, no dia 8 de julho, no Teatro Bruno Kiefer (Casa de Cultura Mario Quintana), às 20h.

Os ingressos já estão à venda em sympla.com.br (basta clicar aqui).

A oficina será no mesmo dia, às 10h, com inscrições de graça no mesmo site (aqui).

Cruz Alta

A turnê seguirá para Cruz Alta nos dias 28 e 29 de julho. O show será às 20h no Ginásio de Esportes, dentro da programação da Coxilha Piá (durante a Coxilha Nativista).

A oficina ocorrerá às 10h na Casa de Cultura Justino Martins.

Santa Maria

No município da Região Central, o show será no dia 6 de agosto, às 20h, no tradicional Teatro Treze de Maio.

A oficina ocorrerá na véspera, dia 5 de agosto, no Ateliê da Estação

Montenegro

Por fim, em Montenegro, as mulheres do Peitaço se apresentarão no dia 21 de agosto.

O show será às 20h no Teatro Roberto Atayde Cardona (TRAC).

A oficina está marcada para o mesmo dia, mais cedo: às 10h na Fundarte (sala 5)

Ficha técnica

Idealização e direção artística

Shana Müller

Elenco rotativo

Shana Müller, Su Paz, Loma, Analise Severo, Lizzi Barboza, Janaína Maia, Nair Teresinha, Adriana Sperandir, Patrícia Pedrozo, Paola Matos, Oristela Alves, Camila Lima, Caroline Lima, Charlise Bandeira, Mariana Freddo, Gabi Strücker, Luiza Gomes, Maria Alice, Ana Cláudia Rizzato, Gisele Guimarães, Eunice Pohlmann, Bibiana Alves, Rita Mauch, Sabri Antunes, Stella Maris, Fátima Gimenez, Ariane Wink, Bibiana Petek, Ana Lindmann, Bianca Bergmann, Fernanda Irala e Júlia Pezzi.

Produção executiva

Andressa Camargo

Concepção e produção musical

Suzane Paz

Direção musical

Ariane Wink

Realização e produção