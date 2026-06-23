Com língua de sinais e tradução para ouvintes, peça promete experiência teatral inovadora em Porto Alegre

Dois artistas gaúchos preparam uma experiência teatral inovadora em Porto Alegre, que promete traduzir na prática, de um jeito divertido e inesperado, o sentido das palavras acessibilidade, diversidade e inclusão. Na próxima sexta-feira (26) e no sábado (27), o Goethe Institut recebe o espetáculo Três Sinais. É de graça (veja os detalhes no fim do texto).

Com direção de Sergio Lulkin e atuação de Lucas Bourscheid e Philipe Philippsen, o Lipsen (famoso Gaiteiro do Brique), a peça será apresentada em Libras (a Língua Brasileira de Sinais) com oralização em português.

— A gente vinha pensando nisso há muito tempo. Queríamos fazer algo novo — conta Lucas.

Mas, na prática, o que isso significa?

Será a primeira montagem teatral profissional exibida na Capital com o que se pode chamar de "acessibilidade inversa". A tradução, feita ao vivo por intérpretes (que estão inclusive participando dos ensaios), será 100% voltada aos espectadores ouvintes, e não às pessoas surdas, como de praxe. Esses profissionais darão voz ao que será encenado pelos atores a partir de sinais e da expressão corporal e facial.

— Esperamos que o público nos prestigie, reconheça o trabalho e sinta essa provocação. Vamos botar a língua de sinais no centro, como protagonista — diz Lipsen.

É uma experimentação estética criativa e ousada, que só poderia mesmo ser protagonizada por Lucas e Lipsen, com direção de Lulkin. Os três são fluentes em Libras. E não é só isso.

Lucas é o primeiro ator surdo a ter registro profissional na área no Rio Grande do Sul. Lipsen é ouvinte, mas não só é formado em Libras como criou, ao lado de Lucas, o Café Sinalizante (para pessoas dispostas a praticar a língua falada com as mãos) e o Sarau Sinalizante. A iniciativa estreou em 2025 e já vai para a terceira edição, em parceria com Lulkin e a produtora Anne Plein, que segue com o trio.

As sementes da nova peça foram lançadas no Sarau, quando o grupo montou a esquete em Libras "Lembra de Mim?", baseada na crônica “Grande Edgar”, de Luis Fernando Verissimo. Foi um sucesso.

Agora, a esquete voltará ao palco, inserida no roteiro de Três Sinais, cujo título é uma referência aos tradicionais avisos sonoros que anunciam o início de uma peça. Mas e os surdos, será que entendem? A pergunta será respondida com uma pitada de humor na abertura do novo espetáculo, que, além de explorar a crônica de LFV, trará versões de textos do alemão Karl Valentin e da gaúcha Vera Karam.

Depois das apresentações, haverá debates com a equipe. O projeto é contemplado pelo Edital Kultur 25, promovido pelo Goethe-Institut Porto Alegre em parceria com o Instituto Cultural Brasileiro-Alemão do Rio Grande do Sul (ICBA RS).

Sinopse de "Três Sinais"

São três textos nos quais há sempre um acontecimento e vários desencontros: você é abordado por um estranho que jura lhe conhecer; um cliente indeciso tenta encontrar o adereço de seu desejo em uma loja de chapéus e, por fim, uma acirrada disputa ética em torno de um simples lugar na plateia de um teatro.

Onde há duas pessoas, há três opiniões: acertos e equívocos fazem parte dessas cenas curtas nas quais a Língua de Sinais é, também, protagonista.

Sobre a equipe

Lipsen

Ator do espetáculo. Além de atuar, Philipe Philippsen é músico, professor e produtor, com experiência em projetos inclusivos e de acessibilidade cultural. Co-idealizador do Café Sinalizante e integrante da iniciativa Diz o Nome, promovendo ações acessíveis para público surdo e sinalizante. É mestre em Artes Cênicas e bacharel em Teatro pela UFRGS. Tradutor e intérprete de Libras pelo IEEL.

Lucas Bourscheid

Ator do espetáculo. É instrutor de Libras pela Universidade La Salle (Canoas - RS). Graduado em Gestão de Recursos Humanos (Fundação Educacional Machado de Assis) e tradutor e intérprete de Libras pelo IEEL. Integrante do Grupo Signatores – Artes com Pessoas Surdas, ele participou do curta “Romeu e Julieta” (2022). Idealizador do Café Sinalizante e integrante da iniciativa Diz o Nome, com experiência em acessibilidade e mediação cultural para público surdo.

Sergio Lulkin

Diretor do espetáculo. Também é ator e doutor em Educação (2007) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mantém atividades de formação e criação nas áreas de Educação e Teatro. Foi professor de teatro para estudantes surdos entre 1989 e 2001. Integrou o grupo TEAR, sob direção de Maria Helena Lopes, de 1980 a 2002. Desde 2023 apresenta, com Mirna Spritzer, o espetáculo Terra Sem Mapa.

Anne Plein

Produtora do espetáculo. É mestre em Artes Cênicas e licenciada em Dança (UFRGS). Produtora e artista com experiência em mais de 50 projetos culturais, incluindo atuação em espaços como CHC Santa Casa, Aliança Francesa e Casa de Cultura Mario Quintana. Fundadora da iniciativa Diz o Nome, atuando na coordenação de equipe, logística e execução de projetos cênicos acessíveis.

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Serviço

O quê: espetáculo Três Sinais

espetáculo Três Sinais Onde: no Goethe Institut (Rua 24 de outubro, 112, bairro Moinhos de Vento) em Porto Alegre

no Goethe Institut (Rua 24 de outubro, 112, bairro Moinhos de Vento) em Porto Alegre Quando: dias 26 e 27 de junho, às 20h

dias 26 e 27 de junho, às 20h Ingressos: entrada franca com retirada de senhas no local, uma hora antes do espetáculo

Ficha técnica