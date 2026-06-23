Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"Acessibilidade inversa"
Notícia

Com língua de sinais e tradução para ouvintes, peça promete experiência teatral inovadora em Porto Alegre

Espetáculo será apresentado em Libras, com tradução simultânea para ouvintes, no Goethe Institut; entrada gratuita nos dias 26 e 27.

Juliana Bublitz

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