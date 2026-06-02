Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

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Com inspiração no Mundial de futebol, RS ganha Copa Feminina de Autoras 

Iniciativa reúne livrarias de Porto Alegre e Canoas e incentiva o público a conhecer autoras latino-americanas

Juliana Bublitz

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