Com inspiração no Mundial de futebol, RS ganha Copa Feminina de Autoras 

Inspirada na Copa do Mundo e no potencial da literatura como espaço de encontro e troca cultural, a Câmara Rio-Grandense do Livro e o projeto Kombina lançam uma novidade: a Copa Feminina de Autoras. Um golaço.
A ideia é ampliar a visibilidade de obras produzidas por mulheres da América Latina e aproximar leitores e leitoras desse universo.
A partir desta terça-feira (2), nas páginas do Instagram da Câmara, da Feira do Livro e da Kombina, o público será provocado a participar dessa curadoria literária.
Queremos despertar a curiosidade e incentivar a descoberta de autoras que têm contribuições fundamentais para a literatura da América Latina
ROSENI SIQUEIRA KOHLMANN
Presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro
Detalhe: a inciativa vai além das redes sociais, com a parceria de livrarias de Porto Alegre e Canoas na campanha. Elas terão um selo de identificação como participantes da Copa.
Idealizadora do projeto Kombina (mistura de Kombi, editora e ponto de cultura móvel), a escritora Chris Dias destaca que a proposta busca criar uma experiência coletiva em torno da leitura.
— A ideia é aproveitar a energia e o envolvimento que naturalmente surgem durante uma Copa para gerar conversas sobre literatura e incentivar novas descobertas. Queremos criar um espaço em que as pessoas possam compartilhar leituras, conhecer autoras latino-americanas e construir conexões por meio das histórias — diz Chris, que acaba de lançar um novo livro.
As livrarias participantes
- Banca do Livro Praça da Alfândega - Prédio do MARGS - Centro Histórico
- Calle Corrientes - Rua Uruguai, 35 - Sala 231 (2º andar) - Centro Histórico
- Livraria Baleia - Rua dos Andradas, 351 - Centro Histórico
- Livraria Cervo - Rua Barão do Amazonas, 985 - Jardim Botânico
- Livraria Clareira - Rua Henrique Dias, 111 - Bom Fim
- Livraria Gato Preto - Av. Cel. Marcos, 2353 - Loja 17 - Ipanema
- Livraria Isasul - Rua Riachuelo, 1236 - Centro Histórico
- Livraria Terceiro - Av. Bento Gonçalves, 9.500 - Agronomia
- Pandorga Livros - Rua Frederico Guilherme Ludwig, 370/3 - Centro - Canoas