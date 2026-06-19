Com imagens inéditas e 10 anos de pesquisas, "Luis Fernando Verissimo – O Filme" chega à TV

Um baita documentário sobre a vida de um dos nossos maiores escritores vai ganhar as telas da TV. Luis Fernando Verissimo – O Filme estreia no Canal Brasil no dia 30 de junho às 20 horas.

A produção estará disponível, também, no streaming (Amazon Prime Video, Apple TV, Claro TV+, Google Play e Sulfix).

Com roteiro e direção de Luzimar Stricher, psicanalista e documentarista de mão cheia, o longa-metragem aborda a trajetória e a vasta e versátil obra de LFV – cronista, romancista, cartunista, roteirista e músico, expoente da cultura brasileira contemporânea. Ele morreu em 2025.

O filme foi lançado um ano antes da partida e concorreu no 51º Festival de Cinema de Gramado. Ao longo de dez anos, Luzimar entrevistou e acompanhou Verissimo em palestras e shows pelo país e teve acesso ao imenso arquivo pessoal do escritor gaúcho, então guardado em sua casa, em Porto Alegre.

No documentário, Verissimo conta sua história desde a infância, recordando as temporadas nos Estados Unidos com a família; a paixão pelo jazz; o relacionamento com o pai, Erico Verissimo (1905–1975); a parceria de uma vida inteira com a esposa, Lúcia; e a descoberta do próprio talento literário.

A timidez e o humor fino que o caracterizam dão o tom dos depoimentos. Personalidades da cultura brasileira – os irmãos Chico e Paulo Caruso, Jorge Furtado, Jô Soares, Ziraldo e Zuenir Ventura –, colegas de trabalho e intelectuais falam sobre o autor e sua obra. São um prato cheio para quem quer conhecer episódios que ressaltam o humanismo e o talento de LFV, que tinha a capacidade de dizer muito falando pouco.

Quem faz

O documentário realizado pela Stricher Filmes tem Alfredo Barros na montagem, Bruno Polidoro e Fernanda Maria da Costa na direção de fotografia e Lúcia Brito na edição das entrevistas. A trilha sonora original é de Marlene Pastro, com participação da banda Jazz 6, na qual Verissimo tocava sax.

A produção teve financiamento via LIC – Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul – e patrocínio de Grupo Elevato, Stihl e Zaffari.

Como projeto cultural, Luis Fernando Verissimo – O Filme pretende sensibilizar o público para a importância da literatura, incentivar a leitura e a formação de novos leitores, além de enriquecer o acervo de memória da cultura brasileira, sendo um legado para as próximas gerações.

A diretora

Luzimar produziu cinebiografias de grandes personalidades da literatura brasileira. Stricher Filmes / Divulgação

Luzimar Stricher tem formação em psicologia e psicanálise. Como documentarista, produziu cinebiografias de grandes nomes da literatura brasileira, entre eles Erico Verissimo, Mario Quintana, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira.

Para realizar Luis Fernando Verissimo – O Filme, a diretora acompanhou o autor pelo país, registrando palestras e shows e pesquisou o imenso arquivo pessoal de LFV, guardado em casa por cinco décadas, até o final de 2017, quando foi doado para uma universidade gaúcha.

Serviço

O quê: Luis Fernando Verissimo – O Filme, documentário, 120 minutos, roteiro e direção de Luzimar Stricher, distribuição da Lança Filmes

Onde assistir: Canal Brasil (disponível nos serviços de TV por assinatura e no streaming)

Estreia: dia 30 de junho, terça, às 20h

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