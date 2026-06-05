Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Para apoiar
Notícia

Com financiamento coletivo, Juarez Fonseca conta cinco décadas de Gilberto Gil em novo livro

Captação de recursos encerra-se neste domingo (7); obra reúne entrevistas e textos assinados pelo jornalista cultural desde 1972

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS