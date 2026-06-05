Com financiamento coletivo, Juarez Fonseca conta cinco décadas de Gilberto Gil em novo livro

Juarez Fonseca é testemunha ocular da história da MPB. Sônia Azambuja Fonseca com IA / Divulgação

Poucos jornalistas no Rio Grande do Sul conhecem tanto da música produzida no Brasil quanto Juarez Fonseca. Crítico musical e testemunha da história da MPB, ele está prestes a publicar um novo livro.

Com lançamento marcado para o dia 26 de junho, às 18h, no Multipalco Eva Sopher, Gilberto Gil – O Tempo é o nada que é tudo será publicado com apoio de financiamento coletivo. A captação encerra-se neste domingo (7), com uma série de recompensas para quem contribuir (veja os detalhes no fim do texto).

Já vou logo dizendo: a obra é imperdível. Trata-se de um apanhado com 10 entrevistas e 30 textos de Juarez sobre shows e discos do cantor e compositor de 83 anos.

É um mergulho em cinco décadas de profissão e de uma convivência intelectual rica, que revela bastidores de álbuns clássicos e visões de mundo que Gil amadureceu ao longo do tempo. JUAREZ FONSECA Jornalista

O primeiro bate-papo foi publicado em 1972, quando o jornalista era editor de Zero Hora (no antigo caderno ZH Variedades).

De lá para cá, Juarez e Gil viraram amigos. A entrevista mais recente ocorreu em 2025, durante a turnê de Tempo Rei, com a qual Gil rodou o Brasil e se apresentou inclusive no Beira-Rio, em Porto Alegre.

— O lançamento vai ser bem no dia do aniversário dele. Ele adorou a ideia, aprovou o título e ficou super feliz — conta Juarez.

O livro sairá pela Memorabilia, de Santa Maria, em parceria com o selo Pitadas do Sal. A edição é de Márcio Grings.

Como apoiar

Para viabilizar a edição, a campanha de financiamento coletivo entra no ar hoje pela plataforma Catarse, com meta de R$ 23 mil.

A campanha oferece quatro modalidades de apoio (com diferentes recompensas), voltadas tanto a leitores e fãs quanto a empresas que buscam incentivar a preservação da memória cultural do Brasil.