Com espaço renovado, Bodega Czarnobay é dica para quem quer enoturismo com sofisticação 

A vinícola que começou em Encruzilhada do Sul, em 2014, e encontrou uma baita vitrine no Vale dos Vinhedos dá um novo passo. Instalada no destino enoturístico mais famoso do Brasil desde 2022, a Bodega Czarnobay está de casa nova.

Com uma área quatro vezes maior do que a estrutura anterior, o espaço recém-inaugurado é um convite aos apreciadores do vinho.

À frente do projeto estão os enólogos Antonio Agostinho Czarnobay, uma das maiores referências da enologia brasileira, e Mário Lucas Ieggli, ambos moradores de Bento Gonçalves.

Quando chegamos ao Vale, o objetivo era criar um ponto de encontro entre a bodega e os apreciadores dos nossos vinhos. Foi nossa estreia no enoturismo. A receptividade superou as expectativas e mostrou que havia espaço para avançarmos. Esta nova casa representa justamente essa evolução. É uma estrutura pensada para proporcionar experiências mais completas. MÁRIO LUCAS IEGGLI Um dos sócios

As experiências consagradas se mantêm — mas também tem novidades (leia abaixo).

As experiências

Barrica Experience (novidade)

É uma experiência exclusiva que convida o visitante a entrar na cave da Bodega Czarnobay para degustar vinhos diretamente das barricas de carvalho, ainda em processo de amadurecimento.

A prova começa com três amostras de 10ml: Cabernet Franc maturando em barrica portuguesa, Syrah em barrica francesa e Malbec em barrica argentina.

Após conhecer cada vinho, o visitante escolhe seu favorito para uma degustação de 80ml, servida diretamente da barrica pelo enólogo.

Valor: R$ 35

Taça (novidade)

Agora o visitante pode pedir uma taça de espumante, vinho branco ou tinto.

Valor: R$ 25

Empanadas (novidade)

A dica é pedir as empanadas com uma tacinha de espumante.

Valor: R$ 35 por três empanadas

Degustação harmonizada Macarons & Vinhos

Experiência exclusiva que se tornou uma das marcas registradas da Bodega Czarnobay desde sua chegada ao Vale dos Vinhedos.

A proposta harmoniza cinco sabores de macarons artesanais com vinhos e espumantes selecionados, criando combinações surpreendentes entre a delicadeza do tradicional doce francês e a elegância dos rótulos da vinícola.

Valor: R$ 105

Degustação Terroir

Uma imersão no universo da Bodega Czarnobay por meio da degustação orientada de cinco rótulos que expressam as características da Serra do Sudeste.

A experiência apresenta a história da vinícola, sua filosofia de elaboração e a identidade dos terroirs que dão origem aos seus rótulos.

Valor: R$ 70 (cinco rótulos)

Valor: R$ 95 (cinco rótulos + porção de focaccia + azeite)

Degustação harmonizada Queijos & Vinhos

Uma combinação clássica que valoriza a harmonização entre quatro rótulos e quatro queijos escolhidos de forma sazonal.

A experiência permite explorar aromas, texturas e sabores, ampliando a percepção sensorial dos participantes.

Valor: R$ 105

Degustação harmonizada Foccacia + Azeites + Vinhos (para duas pessoas)

Experiência que combina degustação orientada de vinhos e espumantes da Bodega Czarnobay com focaccia artesanal e azeite de oliva da Serra do Sudeste.

Uma proposta que une gastronomia e terroir para apresentar, de forma leve e acolhedora, a essência da vinícola e de sua região de origem.

Valor: R$ 220

Serviço

Bodega Czarnobay