Com espaço renovado, Bodega Czarnobay é dica para quem quer enoturismo com sofisticação 

A vinícola que começou em Encruzilhada do Sul, em 2014, e encontrou uma baita vitrine no Vale dos Vinhedos dá um novo passo. Instalada no destino enoturístico mais famoso do Brasil desde 2022, a Bodega Czarnobay está de casa nova.
Com uma área quatro vezes maior do que a estrutura anterior, o espaço recém-inaugurado é um convite aos apreciadores do vinho.
À frente do projeto estão os enólogos Antonio Agostinho Czarnobay, uma das maiores referências da enologia brasileira, e Mário Lucas Ieggli, ambos moradores de Bento Gonçalves.
Quando chegamos ao Vale, o objetivo era criar um ponto de encontro entre a bodega e os apreciadores dos nossos vinhos. Foi nossa estreia no enoturismo. A receptividade superou as expectativas e mostrou que havia espaço para avançarmos. Esta nova casa representa justamente essa evolução. É uma estrutura pensada para proporcionar experiências mais completas.
MÁRIO LUCAS IEGGLI
Um dos sócios
As experiências consagradas se mantêm — mas também tem novidades (leia abaixo).
As experiências
Barrica Experience (novidade)
É uma experiência exclusiva que convida o visitante a entrar na cave da Bodega Czarnobay para degustar vinhos diretamente das barricas de carvalho, ainda em processo de amadurecimento.
A prova começa com três amostras de 10ml: Cabernet Franc maturando em barrica portuguesa, Syrah em barrica francesa e Malbec em barrica argentina.
Após conhecer cada vinho, o visitante escolhe seu favorito para uma degustação de 80ml, servida diretamente da barrica pelo enólogo.
Valor: R$ 35
Taça (novidade)
Agora o visitante pode pedir uma taça de espumante, vinho branco ou tinto.
Valor: R$ 25
Empanadas (novidade)
A dica é pedir as empanadas com uma tacinha de espumante.
Valor: R$ 35 por três empanadas
Degustação harmonizada Macarons & Vinhos
Experiência exclusiva que se tornou uma das marcas registradas da Bodega Czarnobay desde sua chegada ao Vale dos Vinhedos.
A proposta harmoniza cinco sabores de macarons artesanais com vinhos e espumantes selecionados, criando combinações surpreendentes entre a delicadeza do tradicional doce francês e a elegância dos rótulos da vinícola.
Valor: R$ 105
Degustação Terroir
Uma imersão no universo da Bodega Czarnobay por meio da degustação orientada de cinco rótulos que expressam as características da Serra do Sudeste.
A experiência apresenta a história da vinícola, sua filosofia de elaboração e a identidade dos terroirs que dão origem aos seus rótulos.
Valor: R$ 70 (cinco rótulos)
Valor: R$ 95 (cinco rótulos + porção de focaccia + azeite)
Degustação harmonizada Queijos & Vinhos
Uma combinação clássica que valoriza a harmonização entre quatro rótulos e quatro queijos escolhidos de forma sazonal.
A experiência permite explorar aromas, texturas e sabores, ampliando a percepção sensorial dos participantes.
Valor: R$ 105
Degustação harmonizada Foccacia + Azeites + Vinhos (para duas pessoas)
Experiência que combina degustação orientada de vinhos e espumantes da Bodega Czarnobay com focaccia artesanal e azeite de oliva da Serra do Sudeste.
Uma proposta que une gastronomia e terroir para apresentar, de forma leve e acolhedora, a essência da vinícola e de sua região de origem.
Valor: R$ 220
Serviço
Bodega Czarnobay
- Rua das Videiras, 2331 – Linha Baú - Vale dos Vinhedos – Garibaldi
- WhatsApp: (54) 99208-0123
- Loja virtual: www.bodegaczarnobay.com.br
- @bodegaczarnobay