Degustação premium e "sparkling lounge": hotel de luxo em Canela celebra grandes vinhos sul-americanos

A Serra será palco de uma celebração dedicada aos grandes vinhos sul-americanos. No próximo sábado, das 16h às 22h, o restaurante 1835, no Kempinski Laje de Pedra, em Canela, recebe a segunda edição do Iconos de Sudamérica.

Em parceria com a Wine Locals, o evento reúne mais de 15 vinícolas do Brasil, da Argentina, do Chile e do Uruguai. A ideia é unir gastronomia, música e hospitalidade em uma jornada sensorial pelos terroirs de cada país.

Entre as vinícolas internacionais confirmadas, estão Bodega Catena Zapata, Viña Cobos, El Enemigo e Susana Balbo (Argentina); VIK, Haras de Pirque e Luxury Brands VCT (Chile); Bodega Bouza e Familia Deicas (Uruguai). A representação brasileira inclui as gaúchas Almaúnica, Bebber, Casa Valduga, Foppa & Ambrosi, Miolo, Pizzato e a D.O. Altos de Pinto Bandeira.

Sparkling Lounge

A programação começa com o Welcome Sparkling Lounge, no qual o público é recebido com uma taça de espumante, e segue com degustações conduzidas por especialistas em estações exclusivas de cada vinícola.

Durante o evento, será possível degustar até seis vinhos ícones (três brasileiros e três internacionais), em doses de 50ml, enquanto os demais rótulos ficam disponíveis para degustação livre, conforme a disponibilidade.

Estações gastronômicas

Ao longo do festival, a experiência se completa com estações gastronômicas e serviço volante assinados pelo 1835 Carne e Brasa, com beliscos pensados para acompanhar cada taça servida.

O menu valoriza ingredientes do terroir gaúcho, assados e outros preparos de inspiração latino-americana.

A trilha sonora também integra a programação, com jazz ao vivo e apresentação de DJ.

Na Adega 1835, os participantes podem comprar os rótulos degustados com condições exclusivas.

Masterclasses

Como atração especial, o evento apresenta as Masterclasses Iconos, conduzidas por Marcelo Vargas, educador, pesquisador e eleito o melhor sommelier consultor do Brasil em 2023 pela revista Prazeres da Mesa.

Com o tema “Batalha de Terroirs dos Ícones da América do Sul”, as aulas têm vagas limitadas, duração de 50 minutos e degustação de seis rótulos ícones em doses de 50 ml, além de uma análise aprofundada dos vinhos apresentados no evento.

Serviço