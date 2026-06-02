Degustação premium e "sparkling lounge": hotel de luxo em Canela celebra grandes vinhos sul-americanos

A Serra será palco de uma celebração dedicada aos grandes vinhos sul-americanos. No próximo sábado, das 16h às 22h, o restaurante 1835, no Kempinski Laje de Pedra, em Canela, recebe a segunda edição do Iconos de Sudamérica.
Em parceria com a Wine Locals, o evento reúne mais de 15 vinícolas do Brasil, da Argentina, do Chile e do Uruguai. A ideia é unir gastronomia, música e hospitalidade em uma jornada sensorial pelos terroirs de cada país.
Entre as vinícolas internacionais confirmadas, estão Bodega Catena Zapata, Viña Cobos, El Enemigo e Susana Balbo (Argentina); VIK, Haras de Pirque e Luxury Brands VCT (Chile); Bodega Bouza e Familia Deicas (Uruguai). A representação brasileira inclui as gaúchas Almaúnica, Bebber, Casa Valduga, Foppa & Ambrosi, Miolo, Pizzato e a D.O. Altos de Pinto Bandeira.
Sparkling Lounge
A programação começa com o Welcome Sparkling Lounge, no qual o público é recebido com uma taça de espumante, e segue com degustações conduzidas por especialistas em estações exclusivas de cada vinícola.
Durante o evento, será possível degustar até seis vinhos ícones (três brasileiros e três internacionais), em doses de 50ml, enquanto os demais rótulos ficam disponíveis para degustação livre, conforme a disponibilidade.
Estações gastronômicas
Ao longo do festival, a experiência se completa com estações gastronômicas e serviço volante assinados pelo 1835 Carne e Brasa, com beliscos pensados para acompanhar cada taça servida.
O menu valoriza ingredientes do terroir gaúcho, assados e outros preparos de inspiração latino-americana.
A trilha sonora também integra a programação, com jazz ao vivo e apresentação de DJ.
Na Adega 1835, os participantes podem comprar os rótulos degustados com condições exclusivas.
Masterclasses
Como atração especial, o evento apresenta as Masterclasses Iconos, conduzidas por Marcelo Vargas, educador, pesquisador e eleito o melhor sommelier consultor do Brasil em 2023 pela revista Prazeres da Mesa.
Com o tema “Batalha de Terroirs dos Ícones da América do Sul”, as aulas têm vagas limitadas, duração de 50 minutos e degustação de seis rótulos ícones em doses de 50 ml, além de uma análise aprofundada dos vinhos apresentados no evento.
Serviço
- O quê: Iconos de Sudamérica 2026
- Quando: sábado, 6 de junho de 2026
- Horário: das 16h às 22h
- Onde: 1835 Carne e Brasa — Kempinski Laje de Pedra (Rua das Flores, 222, Canela)
- Ingressos: a partir de R$ 950 por pessoa
- Vendas: wine-locals.com/passeios/iconos-de-sudamerica
- Evento exclusivo para maiores de 18 anos