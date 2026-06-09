Com acervo de mais de 200 anos, Arquivo Histórico de Rio Pardo tem 60 mil documentos digitalizados

Um dos acervos mais valiosos do Rio Grande do Sul, que ajuda a contar a história deste chão, está ganhando versão digital. Graças à mobilização de um grupo de mulheres, o Arquivo Histórico Municipal de Rio Pardo tem agora 60.198 documentos reunidos em um site.

Com acesso gratuito, o portal arquivohistoricoderiopardo.com.br será apresentado hoje pela Associação dos Amigos do Solar do Almirante, responsável pelo projeto. É um feito e tanto.

Explico: Rio Pardo foi um dos primeiros municípios do RS (ao lado de Porto Alegre, Rio Grande e Santo Antônio da Patrulha) e abarcou boa parte do território da então Província de São Pedro. Até São Borja, distante mais de 460 quilômetros, chegou a pertencer ao município. Por conta disso, o lugar é um prato cheio para pesquisadores.

Entre as preciosidades lá resguardadas, estão antigas fotografias (como a que você vê ao lado), leis, atas, decisões administrativas, jornais, discursos políticos, inventários, registros de óbitos, de pessoas escravizadas e de crianças abandonadas.

A digitalização foi viabilizada pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio de um edital da Secretaria de Estado da Cultura no valor de R$ 120 mol.

Por trás do projeto, estão a advogada Patrícia Fontoura e suas parceiras de associação, que vêm atuando para preservar a história da cidade.

— Surgiu o edital, e eu disse para as gurias: vamos salvar o arquivo. Elas toparam, a prefeitura autorizou. Foi uma luta, mas conseguimos. A digitalização começa por volta do ano de 1.700 e vai até o início do Brasil República. É um presente para o município — diz Patrícia.

Não só para Rio Pardo, mas também para pesquisadores que se debruçam sobre a história do Brasil.

O lançamento

A solenidade de lançamento do novo site está marcada para às 13h30min desta terça-feira (9), com workshop e coquetel no Centro Regional de Cultura de Rio Pardo (Rua Andrade Neves, 679).

O evento é organizado pela Associação dos Amigos do Solar do Almirante (AASA), responsável pelo projeto "Digitalizando e Compartilhando a História de Rio Pardo".

Solar do Almirante

Solar do Almirante, o mais antigo de Rio Pardo, datado de 1790. Ver Descrição / Agencia RBS

A associação também trabalha na revitalização do Solar do Almirante, o mais antigo de Rio Pardo, datado de 1790, outra relíquia do RS. O local hospedou o imperador D. Pedro II.

Com 300 metros quadrados, o prédio é onde nasceu, em 1848, o almirante Alexandrino Faria de Alencar, que foi senador e ministro da Marinha e da Guerra entre 1906 e 1923.

O local foi reconhecido como Ponto de Cultura do Estado pela União e deverá ser transformado em espaço cultural a partir do restauro.

Em maio, o edifício foi contemplado, também pela PNAB, com R$ 100 mil para obras de melhorias na rede hidrosanitária e drenagem.