Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Memória preservada
Notícia

Com acervo de mais de 200 anos, Arquivo Histórico de Rio Pardo tem 60 mil documentos digitalizados

Com acesso gratuito e público, site com relíquias da história do RS tem lançamento nesta terça-feira (9)

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