Com atriz argentina Soledad Villamil, Festival de Inverno volta a Porto Alegre, de graça

Soledad no filme "O Segredo dos seus Olhos", ao lado de Ricardo Darín. Europa Filmes / O segredo dos seus olhos

O Festival de Inverno de Porto Alegre está de volta. Depois da 10ª edição em 2018 e de uma versão temática nos 250 anos da cidade, em 2022, o evento gratuito retornará à programação cultural da capital gaúcha entre os dias 20 e 25 de julho.

É uma bela notícia.

Idealizado pelo professor e escritor Sergius Gonzaga junto à Coordenação de Literatura e Humanidades da prefeitura, o encontro será anunciado no dia 8 de julho, às 19h30min, com um show especial no Centro Municipal de Cultura (leia os detalhes no fim do texto).

Após o hiato de quatro anos, a grande atração da nova edição — que terá o autor gaúcho Sergio Faraco como patrono — será a artista e escritora Soledad Villamil.

Ela atuou em O Segredo dos seus Olhos, produção argentina que venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2009.

Palestras, oficinas e mais

A programação, que será detalhada em breve, contará ainda com oficinas literárias, cursos, palestras, lançamentos de livros e shows musicais. Está previsto, também, um debate dedicado à obra de Faraco.

As oficinas (cinco no total) contarão com nomes como Ana dos Santos (sobre romance), Cintia Moscovich (sobre conto) e Luis Augusto Fischer (sobre memorialismo).

Já os cursos (oito) versarão sobre figuras proeminentes da literatura contemporânea mundial, como Edgar Morin (ministrado por Juremir Machado da Silva), Jorge Luis Borges (por Martin Kohan), Elena Ferrante e Lampedusa (por Júlia Correa), Nelson Rodrigues (por Luiz Arthur Nunes) e Philip Roth (por Eduardo Wolf).

Luciano Leães, Sergio Rojas e Andréa Cavalheiro estão entre as atrações musicais confirmadas.

Lançamento

O evento de lançamento será no dia 8 de julho, às 19h30min, no Teatro Renascença. Na ocasião, haverá o show gratuito Ritmos da América Latina.

O espetáculo da Banda Municipal terá participações especiais de Adriana Defentti, Carlitos Magallanes e Vinícius Brum.

Depois disso, no dia 16 de julho, também às 19h30min, no mesmo local, haverá um show com Luiz Coronel, poeta e compositor.

Onde

O festival ocorrerá em diferentes pontos da cidade, com a maioria das atividades concentrada no Centro Municipal de Cultura, na Avenida Erico Veríssimo, 307.

No local, ficam o Teatro Renascença, a Sala Álvaro Moreyra, a Biblioteca Josué Guimarães e o Atelier Livre. Há estacionamento.

Também haverá atividades na Casa da Memória Unimed Federação RS e no Teatro Túlio Piva.