Com 42 mil quilômetros de fios, artista de Farroupilha inaugura megaexposição na Cidade Matarazzo (SP)

Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Arte têxtil
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