Com 42 mil quilômetros de fios, artista de Farroupilha inaugura megaexposição na Cidade Matarazzo (SP)

Sandra Anselmi nem pestaneja:

— É fio suficiente para dar uma volta na Terra e ainda sobra!

A designer de Farroupilha, na Serra, acaba de inaugurar sua primeira exposição individual em São Paulo. Com cogumelos gigantes em tricô, Natureza Tecida — Somos Um Único Fio ocupa 700 metros quadrados (cinco salas) no Mata Lab, da Cidade Matarazzo.

A saber: o local é um megacomplexo de luxo na capital paulista, idealizado pelo empresário francês Alexandre Allard, de quem, em pessoa, partiu o convite para Sandra.

Nunca imaginei estar lá. É incrível. Sou gaúcha de Farroupilha e levo o Rio Grande do Sul comigo, com muito orgulho. SANDRA ANSELMI Designer

Diretora de criação da Malharia Anselmi, fundada em 1981 na Serra, a artista aceitou o desafio e teceu obras de arte que, juntas, somam 42 mil quilômetros de linhas (ou 1,3 tonelada, a maioria resíduo). É de cair o queixo.

Com curadoria de Lilian Pacce, há inclusive um túnel tricotado de 13 metros quadrados, que os visitantes podem cruzar. A passagem (que lembra um mergulho na terra) é feita de lã gaúcha, em tons terrosos.

A ideia não nasceu do nada. Há anos, Sandra vem criando micélios (estruturas que compõem os fungos) com suas mãos.

É possível ver a obra original na Casa Anselmi, o centro cultural da família em Farroupilha, transformado em galeria têxtil. Lá, existe uma floresta inteira de “cogus” de até cinco metros de altura, todos em tricô, do piso ao teto. Em 2025, a mostra integrou o projeto “Portas pra Arte” da Fundação Bienal do Mercosul.

Em cartaz até 31 de agosto, de graça (leia os detalhes no fim do texto), a mostra em São Paulo é um desdobramento, que, agora, se torna protagonista.

Sobre a exposição em SP

Detalhe da expografia. Felipi Vieira (@felipi____) / Divulgação

A exposição, que também marca a primeira mostra na Mata Lab, se distribui por cinco salas e pode ser iniciada a partir de dois percursos distintos: pela Mata Lab, o visitante adentra a Floresta de Cogumelos, criada ao longo de seis anos (2020–2026) e inteiramente feita com tricô de braço, sem o uso de agulhas.

As esculturas têxteis se conectam e dialogam entre si por meio de fios e tubos que remetem às hifas, responsáveis pela formação do micélio, além de projeções no chão que evidenciam a ideia de uma conexão invisível entre os organismos.

Já pelo acesso do lobby do complexo, o espectador percorre um túnel revestido por texturas e nuances em tons terrosos, concebido como uma metáfora do mergulho na terra, um trajeto que pode tanto iniciar quanto encerrar a experiência de forma contemplativa.

Na Sala Terra, o público é convidado a tirar os sapatos e se acomodar sobre pufes e formas orgânicas em tricô para assistir o vídeo interativo da exposição. O percurso passa pela Sala Silêncio, criando um momento de pausa, e segue para a Sala Somos um Único Fio, espaço circular marcado por uma escultura têxtil central.

Serviço

Exposição: “Natureza Tecida – Somos Um Único Fio”, de Sandra Anselmi, com curadoria de Lilian Pacce

“Natureza Tecida – Somos Um Único Fio”, de Sandra Anselmi, com curadoria de Lilian Pacce Local: Cidade Matarazzo, Mata Lab (Mata São Paulo) - Alameda Rio Claro, 260, SP

Cidade Matarazzo, Mata Lab (Mata São Paulo) - Alameda Rio Claro, 260, SP Visitação gratuita: de 10 de junho a 31 de agosto; sempre de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 18h