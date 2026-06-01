Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Louco por futebol
Notícia

Clovis Tramontina prepara novo livro, com histórias saborosas de 14 Copas do Mundo, ACBF e Inter

Obra está sendo escrita por Claudia Tajes e reúne relatos do empresário gaúcho desde a Copa de 1970

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS