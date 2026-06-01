Clovis Tramontina prepara novo livro, com histórias saborosas de 14 Copas do Mundo, ACBF e Inter

Louco por futebol (ele é colorado fanático!), o empresário gaúcho Clovis Tramontina (aquele mesmo, que transformou a Tramtonina no colosso que é hoje) está prestes a lançar um novo livro.

Escrito por Claudia Tajes e inspirado na paixão pela bola, Craque de Arquibancada vai contar, em primeira pessoa, histórias das 14 Copas do Mundo que o gringo de Carlos Barbosa acompanhou (incluindo a atual) e otras cositas más.

— Ele me contou causos de cada Copa desde 1970, quando tinha 15 anos e não foi ao México, mas esteve em São Paulo para recepcionar a volta da Seleção tricampeã. Estou escrevendo em forma de crônicas. São histórias bem-humoradas e cheias de curiosidades. Fui várias vezes a Carlos Barbosa pegar os depoimentos e garanto: ele tem histórias para mais uns vinte livros — brinca Claudia, amiga de Clovis, que atualmente conselheiro consultivo da Tramontina.

Inter e ACBF

Além das lembranças do empreendedor nos Mundiais, o livro terá depoimentos da esposa Nice, dos filhos Ricardo, Marcos e Elisa e de pessoas próximas, como Bolívia, melhor amigo de Clovis.

Detalhe: a obra contará ainda com dois capítulos “bônus”, sobre o Campeonato Mundial do Inter em 2006 (é claro) e sobre a ACBF, que o empresário lidera com paixão e que acaba de conquistar o sétimo título da Libertadores de Futsal.

— Vamos terminar com as memórias que ele trouxer da Copa de 2026 — antecipa Claudia.