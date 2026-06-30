Chef gaúcho que atuou em hotel estrelado em Portugal abre novo restaurante em Porto Alegre

Depois de dois anos à frente da gastronomia da Herdade da Malhadinha Nova Relais & Châteaux — um dos hotéis mais prestigiados de Portugal, em Albernoa, na região de Beja —, o chef gaúcho Vinicius Costa, o Vini, está de volta ao Rio Grande do Sul. E traz novidades.

Com a experiência vivida no empreendimento estrelado (leia mais abaixo), Vini abre nesta quinta-feira (2) um novo negócio em Porto Alegre.

É o INTMO, que aposta tudo na "cozinha de proximidade": para apenas 16 pessoas por noite, com menu confiança de sete tempos (revelado na hora pelo chef) e algumas surpresas no percurso à mesa.

O novo espaço vai funcionar dentro da Casa Vivá, o charmoso casarão especializado em queijos e vinhos liderado pelo casal Cristian Silva e Kely Bavaresco, no bairro Moinhos de Vento.

— Fui muito feliz em Portugal, mas minha família toda está aqui e senti vontade de voltar. Decidi que queria tentar algo novo, de alto nível, para um público menor — conta Vini, que vem de uma família conhecidíssima no ramo.

O pai dele, Marco Antonio Machado da Costa, é dono da tradicional rede de restaurantes Marco's, especializada em frutos do mar e nascida em Rio Grande em 1985. Vini cresceu dentro da cozinha e seguiu os passos paternos.

O chef de 39 anos (que também é sommelier) se formou em Gastronomia na Unisinos e percorreu o Brasil e o mundo. Passou por clássicos como o Olympe, no Rio de Janeiro, o D.O.M., em São Paulo, e o Atelier Joël Robuchon, em Paris, na França.

Em 2011, "aterrissou" em Gramado para assumir a cozinha do Marco's na sua expansão rumo à serra gaúcha.

Na cidade, ele também liderou, a partir de 2015, a área de alimentos e bebidas do Modevie Boutique Hotel e deu vida ao Âme Restaurant. Na sequência, abriu o famoso La Braise, dedicado à cozinha de fogo, do qual se desligou em dezembro do ano passado para dedicar-se de corpo e alma ao novo projeto, depois da estadia em Portugal, onde ampliou os conhecimentos na alta gastronomia.

Estrela Verde Michelin

Lá, Vini atuou como chef executivo de todas as operações do Malhadinha, dono de uma cobiçada Estrela Verde Michelin, concedida a lugares que se destacam por práticas consistentes de sustentabilidade, valorização dos produtores locais e compromisso ambiental em toda a cadeia gastronômica. A propriedade de 750 hectares tem uma série de restaurantes, e o gaúcho comandou a área com aval do chef alemão Joachim Koerper, dono de nove estrelas Michelin ao longo de sua trajetória.

De volta ao lar, Vini prepara um novo capítulo de sua carreira solo.

— Vai ser 100% coração. É um sonho, uma nova fase que se abre. Dá um friozinho na barriga, mas, se não desse, não teria a menor graça — brinca o cozinheiro.

A novidade é celebrada pelos novos parceiros, que são, na verdade, bons e velhos conhecidos.

— O Vini é nosso amigo pessoal há anos. Em Gramado, no La Braise, fizemos vários eventos juntos. O tempo em Portugal refinou muito a técnica e explodiu a criatividade dele. A nova experiência é surpreendente — diz Cristian Silva, da Casa Vivá.

Sobre o INTMO

Intimista, o novo empreendimento atenderá no máximo 16 pessoas por noite, com um menu de sete passos (e algumas surpresas) criado especialmente pelo chef, com base em produtos locais e sazonais de alta qualidade.

Detalhe: o menu autoral poderá mudar de um dia para o outro, de acordo com os melhores insumos disponíveis.

Serão apenas jantares com reserva, de quarta-feira a sábado, começando pontualmente às 19h30min.

Valores e reservas

O menu confiança terá o valor de R$ 490 por pessoa.

Além disso, haverá quatro opções de harmonização, com a curadoria da Casa Vivá. Os valores variam de R$ 280 a R$ 780, dependendo do tipo de harmonização escolhida.

Para reservas, basta entrar em contato pelo WhatsApp (51) 9 9205-7863.

A Casa Vivá fica na Rua Barão de Santo Ângelo, 376, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Mais detalhes em @intmopoa e @casaviva.br no Instagram.