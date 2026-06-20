Cervejaria campeã em prêmios lança marca de erva-mate "bem gaúcha"

Erva-Mate Bairrista é produzida pela Invernada, de Arvorezinha, e marca a entrada da Salva em uma nova categoria. Marketing Salva / Divulgação

A marca que ganhou espaço no chope, na lata e na garrafa PET, agora tenta entrar na cuia. A Salva Craft Beer, cervejaria de Bom Retiro do Sul, lançou a Erva-Mate Bairrista, produzida pela Ervateira Invernada, de Arvorezinha, no Alto Taquari.

A novidade foi apresentada nesta semana na ExpoSuper 2026, em Balneário Camboriú, e já começou a ser distribuída em pontos de venda do Rio Grande do Sul.

O primeiro pacote tem um quilo, moagem tradicional, embalagem a vácuo e não leva adição de açúcar. Segundo Thiago Wild, diretor e mestre cervejeiro da Salva, o plano também é lançar versões moída grossa e composta, com chás.

— A Salva está se tornando uma indústria de bebidas. Aqueles produtos que têm alguma tradição gaúcha, a gente vai explorar — diz.

A escolha pela erva-mate amplia o alcance da Bairrista para um hábito mais cotidiano do que a cerveja. Lançada durante a pandemia como um rótulo de identidade mais gaúcha, a linha ganhou força. Segundo Wild, foi assim que ela se consolidou como “a do gaúcho”. A aposta agora é testar essa identificação em um mercado ocupado por nomes tradicionais.

— É um mercado bastante tradicional. A gente vai aproveitar que tem uma distribuição muito boa e, aos poucos, vai entrando. Não queremos entrar de arranco — afirma.

Por enquanto, a distribuição começou pelos mesmos parceiros que já trabalham com a cerveja. Nos Vales, onde a Salva tem presença mais forte, o produto já é encontrado com mais facilidade. Algumas redes também começaram a cadastrar a erva. A venda online ainda não teve início, mas a empresa negocia a entrada do item na Amazon. O preço varia conforme a região e o distribuidor.

A escolha por Arvorezinha

A produção ficará a cargo da Ervateira Invernada, empresa de Arvorezinha com atuação tradicional no setor. Para a Salva, a decisão passou pela origem da matéria-prima e por testes de sabor.

— A Invernada tem uma matéria-prima de alta qualidade, do Alto Taquari. Fizemos algumas degustações, recebemos indicações de parceiros e nos identificamos muito com eles. Não só com a cultura de empresa, como com o produto — conta.

Wild diz que a Salva escolheu uma das linhas já desenvolvidas pela ervateira. A produção será feita pela Invernada, em uma parceria de marca.

Mesmo sem se apresentar como especialista em erva-mate, o mestre cervejeiro participou da avaliação do produto. O que chamou atenção, segundo ele, foi o equilíbrio.

— Ela tem uma característica marcante. Não é um amargor muito alto. É uma erva muito fresca, com um paladar mais realçado — descreve.

A entrada em Santa Catarina será uma das próximas etapas. A apresentação da erva na ExpoSuper serviu também para aproximar a marca de supermercadistas e distribuidores catarinenses.

*Sob supervisão da jornalista Juliana Bublitz, titular deste espaço.