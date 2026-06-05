Cascavelletes originais voltam ao palco para celebrar 40 anos com shows em Porto Alegre

Frank Jorge (C) e os velhos parceiros de volta aos palcos. Leandro Gomes / Divulgação

Eles criaram clássicos do rock gaúcho, como a inesquecível "Sob um Céu de Blues". Agora, para celebrar os 40 anos de formação, Os Cascavelletes vão se reunir outra vez, com três showzaços em Porto Alegre, Teatro de Câmara Tulio Piva, dias 12, 13 e 14 de junho.

Formada na Capital, em 1986, a banda marcou a cena musical do Rio Grande do Sul com irreverência, guitarras cruas e uma atitude que misturava deboche, energia e identidade própria.

Com canções como “Carro Roubado”, “Moto” e “Morte por Tesão”, eles conquistaram gerações e dominaram as rádios locais antes de alcançar projeção nacional em 1989, com “Nega Bombom”, incluída na trilha da novela Top Model, da TV Globo.

Mesmo após o encerramento, no auge do sucesso, em 1991, e a morte de Flávio Basso (o Júpiter Maçã), em 2015, o legado do grupo atravessou décadas. Até hoje, é parte fundamental da história do rock produzido no sul do Brasil.

Em 2025, Frank Jorge, Alexandre Barea e Humberto Petinelli se juntaram a Paulo Dantas e Vince Velvet e lançaram Os Eternos Cascavelletes, celebrando as quatro décadas do grupo.

O projeto passou por São Leopoldo, Caxias do Sul, Lajeado, Pelotas e Santa Maria. Agora, finalmente, chegou a vez da cidade onde tudo começou.

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