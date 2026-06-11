Casais poderão escolher a trilha sonora do Dia dos Namorados em bar com "duelo de pianos"

O tradicional Duelo de Pianos, do Encouraçado Boutikin, em Porto Alegre, terá edição especial no Dia dos Namorados. Na noite dos apaixonados, os casais poderão escolher a trilha sonora.

Com a pianista Mari Kerber, o baterista Luke Faro e a participação de Michael Luft Viana, músico catarinense e pós-graduado em Educação Musical, o Duelo tem público fiel. Surgiu na nova fase do bar, que tem 60 anos de história e foi revitalizado.

A ideia é incluir o público no espetáculo. Funcona assim: os artistas interpretam clássicos românticos, sucessos nacionais e internacionais e atendem a pedidos feitos em tempo real (basta enviar o nome da música escolhida em um bilhetinho). Neste dia 12 de junho, o foco serão as canções de amor.

Jantar especial

Além do Duelo de Pianos, haverá menu servido em três etapas, com entrada, prato principal e sobremesa.

No cardápio especial, estarão opções como risoto de Camarão, medalhão de filé ao molho com cogumelos e aligot (tipo purê com muito queijo) e ravioli de beterraba com brie e nozes ao molho de grana padano.

As vagas são limitadas. É preciso fazer reserva antecipada (leia abaixo).

Menu Completo

Entrada para compartilhar

Escolha entre

Crudo de salmão ao molho de mostarda L’ancienne e polpa de butiá com chips de batata-doce

Iscas de filé blue cheese dervidas com pão de fermentação natural

Prato Principal

Escolha entre

Risoto de camarão

Medalhão ao molho demi com cogumelos e aligot

Ravioli de beterraba recheado de brie com nozes ao molho de grana padano

Sobremesa

Escolha entre

Brownie com ganache, chantilly e cereja

Romeu e Julieta (mousse de queijo, creme de goiabada e suspiros)

Bebidas inclusas

Água com e sem gás

Coca-Cola e Coca-Cola Zero

Serviço