Casais poderão escolher a trilha sonora do Dia dos Namorados em bar com "duelo de pianos"

O tradicional Duelo de Pianos, do Encouraçado Boutikin, em Porto Alegre, terá edição especial no Dia dos Namorados. Na noite dos apaixonados, os casais poderão escolher a trilha sonora.
Com a pianista Mari Kerber, o baterista Luke Faro e a participação de Michael Luft Viana, músico catarinense e pós-graduado em Educação Musical, o Duelo tem público fiel. Surgiu na nova fase do bar, que tem 60 anos de história e foi revitalizado.
A ideia é incluir o público no espetáculo. Funcona assim: os artistas interpretam clássicos românticos, sucessos nacionais e internacionais e atendem a pedidos feitos em tempo real (basta enviar o nome da música escolhida em um bilhetinho). Neste dia 12 de junho, o foco serão as canções de amor.
Jantar especial
Além do Duelo de Pianos, haverá menu servido em três etapas, com entrada, prato principal e sobremesa.
No cardápio especial, estarão opções como risoto de Camarão, medalhão de filé ao molho com cogumelos e aligot (tipo purê com muito queijo) e ravioli de beterraba com brie e nozes ao molho de grana padano.
As vagas são limitadas. É preciso fazer reserva antecipada (leia abaixo).
Menu Completo
Entrada para compartilhar
Escolha entre
- Crudo de salmão ao molho de mostarda L’ancienne e polpa de butiá com chips de batata-doce
- Iscas de filé blue cheese dervidas com pão de fermentação natural
Prato Principal
Escolha entre
- Risoto de camarão
- Medalhão ao molho demi com cogumelos e aligot
- Ravioli de beterraba recheado de brie com nozes ao molho de grana padano
Sobremesa
Escolha entre
- Brownie com ganache, chantilly e cereja
- Romeu e Julieta (mousse de queijo, creme de goiabada e suspiros)
Bebidas inclusas
- Água com e sem gás
- Coca-Cola e Coca-Cola Zero
Serviço
- O quê: Dia dos Namorados no Encouraçado Butikin
- Onde: o bar fica na Av. Independência, 936
- Quando: dia 12 de junho (sexta-feira), a partir das 20h
- Valores: R$ 590 (mesa para dois) e R$ 1.080 (mesa para quatro)
- Reservas e informações: (51) 99820-8703