Casa de Cultura recebe a Festa da Música da Aliança Francesa Porto Alegre 

Fatriz Catherine Deneuve no musical francês "Os Guarda-Chuvas do Amor", que será apresentado no evento. Versátil / Divulgação

Na França, 21 de junho é o dia da Fête de La Musique. Há quatro décadas, ruas, bares e espaços culturais oferecem atrações musicais com entrada franca como forma de celebrar a chegada do verão. O evento ganhou reconhecimento mundial e, hoje, integra a programação cultural de mais de mil cidades — entre elas, a capital gaúcha.

Inspirada no evento, a Aliança Francesa Porto Alegre (AFPOA) promove neste domingo (21) a Festa da Música na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ).

Haverá cinema, música e difusão da língua francesa, inclusive com aula, tudo de graça (veja os detalhes no fim do texto).

Um dos destaques é a exibição do filme de ‘Os Guarda-Chuvas do Amor’, clássico de 1964 que inspirou ‘La La Land’, ‘Barbie’ e ‘O Grande Hotel Budapeste’.

A aula para iniciantes terá como professor o diretor da instituição, Jean-Luc Puyau. Destinada a maiores de 15 anos, a experiência tem como objetivo apresentar a língua francesa ao público de forma leve e acessível.

Doutor em linguística hispânica de La Sorbonne (Paris IV), Puyau é professor-pesquisador em língua e literatura na universidade Paul-Valéry (Montpellier III). As vagas são limitadas (leia abaixo).

O encerramento da festa será na Travessa dos Cataventos, no térreo, com um showzaço de música francesa contemporânea, comandado por Ariane Wink e Philipe Philippsen, o Lipsen, com a banda Crème de la Crème.

Serviço

O quê: Festa Da Música 2026

Festa Da Música 2026 Quando: 21 de junho, domingo

21 de junho, domingo Onde: Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico)

Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico) Quanto: de graça

de graça Acessibilidade: com libras e audiodescrição

Programação

14h - Exibição do filme ‘Os Guarda-Chuvas do Amor’

Lançado em 1964 pelas talentosas mãos de Jacques Demy, a trama é centrada em dois jovens amantes, Geneviève Émery (Catherine Deneuve) e Guy Foucher (Nino Castelnuovo). Guy trabalha em uma mecânica, enquanto Geneviève trabalha com a mãe na loja de guarda-chuvas da cidade, Cherbourg. A obra inspirou filmes como ‘La La Land’, ‘Barbie’ e ‘O Grande Hotel Budapeste’.

Local: Cinemateca Paulo Amorim

16h30min - Mini-aula de francês para iniciantes

Ministrante: Jean-Luc Puyau, diretor da Aliança Francesa Porto Alegre

Local: Sala Caio Fernando Abreu – 3º andar

Inscrições no site da Aliança Francesa Porto Alegre

18h - banda Crème de La Crème com Philipe Philippsen e Ariane Wink