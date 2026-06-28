Canta, Carlo Ancelotti

Ancelotti lê a letra nos telões e não tem dúvida: reforça o coro da multidão verde-amarela. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Até aqui, as cenas mais bonitas desta Copa do Mundo para o Brasil, não foram — me perdoem os fãs do futebol-arte — os golaços de Vini Jr., nosso imbatível camisa 7. Foram as imagens de um italiano meio ranzinza, empertigado, de terno e gravata, cantando o hino nacional brasileiro.

Falo, é claro, de Carlo Ancelotti.

O mundo viu (e invejou) o técnico estrangeiro exaltando a “Pátria amada, Brasil” como se sua fosse. Já é. E isso diz muito.

Podemos até morrer na praia, sofrer diante do Japão nesta segunda-feira (29) em Houston e ficar sem a taça outra vez (o jejum é longo), mas Ancelotti resgatou um sentimento que nos últimos anos parecia faltar à Seleção: o respeito a esse imenso país tropical, bonito por natureza e cheio de contradições.

O “Mister” poderia muito bem estar longe, em sua casa, assistindo aos jogos na TV, com o currículo ilibado de uma carreira vitoriosa e a tranquilidade de quem goza de uma conta bancária recheada de euros. Mas ainda faltava uma Copa, e o Brasil apareceu no caminho.

Fosse como fosse, ele não precisava cantar o hino que não é o seu. Ninguém o cobraria por isso. Não havia nem mesmo expectativas sobre o assunto, afinal, o homem é italiano. Italiano? Pois ele já está até parlando português.

— Neste período, sou, com honra, parte deste país — explicou o gringo em entrevista concedida a jornalistas, contando que se esforça para ler a letra do hino no telão e engrossar o coro da multidão verde-amarela.

Com melodia composta em 1831 e texto escrito em 1909 (pela bagatela de cinco contos de réis), o hino é ufanista — todos o são, porque, afinal, fazem parte da categoria de símbolos e signos que servem de cimento a uma abstração humana chamada “nação”. Sem isso, talvez não houvesse Estados, porque, no fundo, as fronteiras são linhas imaginárias, linhas inventadas, como a própria ideia de nação.

O hino fala de uma terra gigante pela própria natureza que não se dobra nem foge à luta. Romântico e ingênuo? Sim, não há dúvida. Pois que assim seja.