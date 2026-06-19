"Balcões mais baixos para atender melhor": Adega do Holandês, no Mercado Público, vai mudar

Tem novidade no Mercado Público de Porto Alegre. Desde o início da semana, a Adega do Holandês está coberta com lonas pretas. O local passa por obras e voltará a operar reformulado.

A exemplo do que já fez a tradicional Banda do Holandês, do mesmo grupo, a Adega (especializada em vinhos) passará a ficar mais iluminada e terá balcões envidraçados mais baixos, de olho no bem-estar da clientela.

— Quando visitamos o Mercado de Frankfurt, na Alemanha, nos demos conta de que lá era assim. É uma forma de ter o cliente mais próximo, de facilitar o atendimento. Decidimos fazer o mesmo — conta Sérgio Lourenço, que toca o negócio com a esposa Adriana e os filhos Lourenço e Renata.

— Fica mais acolhedor e simpático — complementa Adriana.

Com investimento de R$ 380 mil, o casal acompanha as obras de perto para garantir que fique tudo exatamente como está no projeto (veja as imagens).

— Queríamos fazer a reforma há tempo. Estava precisando — diz Sérgio.