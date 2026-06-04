Autor da estátua do Laçador, Antonio Caringi ganha site especial

Detalhe da capa do portal antoniocaringi.com.br. antoniocaringi.com.br / Reprodução

A vida e a obra do escultor Antonio Caringi, responsável por algumas das esculturas mais representativas do Rio Grande do Sul, granharam um site especial (antoniocaringi.com.br). Em 2026, completam-se 45 anos da morte do artista.

Desenvolvido pela Holding in.Pacto com supervisão de Antonella Caringi de Aquino, neta e porta voz do legado de Caringi, o projeto apresenta um belo panorama da trajetória dele, desde a formação na Europa até seus grandes trabalhos.

Acessível e rico em materiais, o portal reúne um acervo digital com imagens de obras, registros históricos e conteúdos relacionados à carreira do mestre.