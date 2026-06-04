Autor da estátua do Laçador, Antonio Caringi ganha site especial

A vida e a obra do escultor Antonio Caringi, responsável por algumas das esculturas mais representativas do Rio Grande do Sul, granharam um site especial (antoniocaringi.com.br). Em 2026, completam-se 45 anos da morte do artista.
Desenvolvido pela Holding in.Pacto com supervisão de Antonella Caringi de Aquino, neta e porta voz do legado de Caringi, o projeto apresenta um belo panorama da trajetória dele, desde a formação na Europa até seus grandes trabalhos.
Acessível e rico em materiais, o portal reúne um acervo digital com imagens de obras, registros históricos e conteúdos relacionados à carreira do mestre.
Entre os destaques está a experiência interativa em 3D d’O Laçador, trabalho licenciado pela familia e realizado em parceria com o laboratório de design e seleção de materiais da Escola de Engenharia da UFRGS.