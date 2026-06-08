Artista russa pinta paisagens bucólicas e se encanta com a zona rural de Gramado

A aquarelista e ilustradora russa Catarina Chur (nome artístico de Ekaterina Churakova) espalhou cores vivas e encantos pela zona rural de um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul.

A convite da turma do Gramado Natural, encontro anual que promove pintura ao ar livre no interior do município, ela reproduziu paisagens dignas de cartão- postal (como as que você vê nas fotos acima) ao longo de cinco dias de atividades.

Catarina postou os trabalhos (oito guaches e dois sketchers) nas redes sociais, onde fez elogios a Gramado e aos lugares por onde passou, entre eles o Olivas de Gramado (que conheceu ao por do sol) e o Sítio Cogumelos Montanhês (onde captou as cores do outono e registrou: "lugar para onde gostaria de voltar").

O resultado do trabalho de Catarina (que vive em Belo Horizonte e embarcou rumo à Rússia no último fim de semana) e de outros participantes do projeto será apresentado ao público na terceira edição do encontro Gramado Natural, que ocorre na cidade entre os dias 23 a 27 de setembro de 2026.