Após 15ª turnê nos EUA e contrato internacional, pianista Luciano Leães traz New Orleans a Porto Alegre

Virtuose dos pianos, jazzy até a alma, o o gaúcho Luciano Leães volta ao palco do Teatro Simões Lopes (leia os detalhes no fim do texto), em Porto Alegre, nesta quinta-feira (18), para marcar uma nova fase da carreira — e da vida pessoal (ele vai estrear como papai em outubro).

Primeiro pianista brasileiro a se apresentar no New Orleans Jazz Museum, Luciano acaba de retornar de sua 15ª turnê pelos Estados Unidos, onde assinou contrato com a Gallatin Street Records. É nada menos do que uma das mais prestigiadas gravadoras do gênero no mundo, na terra de Louis Armstrong.

O show também será a première brasileira de “Inner Song”, novo single do pianista, gravado em New Orleans ao lado de músicos locais.

— Fui para lá pela primeira vez há 12 anos, porque foi onde nasceu o jazz. Lá estão os pianistas que mais admiro, e nós nos conectamos pela música. Tudo o que está acontecendo é fruto disso. É um momento especial, um sonho realizado e o início de uma nova etapa. Estou muito feliz — diz Luciano.

A felicidade vai além das conquistas profissionais. Casado com a cantora Luana Pacheco, outra expoente da nova geração de músicos do RS, ele espera, ansioso, pela chegada de Maria Luiza.

— Estamos grávidos e vivendo cada momento. É uma sensação incrível — diz o pianista, que ainda vai criar muitas canções dedicadas a Malu, anote aí.

O show

Mais do que um concerto, a apresentação desta quinta-feira (18) promete uma imersão no universo sonoro de New Orleans, atravessando jazz, funk, soul, R&B e blues em diálogo com a musicalidade brasileira, o que traduz uma identidade artística muito peculiar.

A banda contará com Edu Meirelles (baixo), Ronie Martinez (bateria), Solon Fishbone (guitarra), Cleomenes Junior (sax tenor), Bruno Nascimento (trompete), Julio Rizzo (trombone) e Vicente Guedes (percussão), além das participações especiais de Pingo Borel, Tuti Rodrigues, Luana Pacheco (mamãe da Malu), Ariane Wink e convidados.

Sobre Luciano

Em uma rua qualquer da terra onde nasceu o jazz. Luana Pacheco / Divulgação

Com quase 30 anos de trajetória, Luciano Leães já se apresentou em importantes festivais dos Estados Unidos e da Europa, entre eles o New Orleans Jazz & Heritage Festival, o Montreal Jazz Festival e o Lucerne Blues Festival.

No Brasil, além da carreira solo, ele dividiu o palco com nomes históricos da música norte-americana e realizou a abertura do show de Elton John em Porto Alegre, em 2013.

Reconhecido pelo New Orleans Jazz Museum como um dos principais representantes do piano de New Orleans na América Latina e apontado pela revista Blues Matters! como “The Brazilian Professor”, Luciano Leães lançará, até o fim de 2026, um novo álbum gravado em New Orleans, resultado de anos de convivência, apresentações e gravações ao lado de músicos da cidade.

Serviço

Luciano Leães foi pela primeira vez a New Orleans há 12 anos. Hoje, é praticamente sua segunda casa. Luana Pacheco / Divulgação