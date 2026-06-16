Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"Jazzy" até a alma
Notícia

Após 15ª turnê nos EUA e contrato internacional, pianista Luciano Leães traz New Orleans a Porto Alegre

Show no Teatro Simões Lopes Neto terá a première brasileira de “Inner Song”, novo single do gravado ao lado de músicos da terra do jazz 

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS