Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Do lado esquerdo do peito
Opinião

Amigos verdadeiros: sorte de quem os tem

Esta é uma crônica para quem aprendeu a valorizar as grandes amizades, inclusive femininas

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS