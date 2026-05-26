Um pedido, uma doação: até 28 de maio cada burger vendido ajuda a alimentar quem precisa

A cada hambúrguer vendido entre 25 e 28 de maio, outro será doado para instituições assistenciais de Porto Alegre. De Rua Burguer / Divulgação

O Dia Mundial do Burger, celebrado em 28 de maio, virou pretexto para uma boa ação em Porto Alegre. Desde segunda-feira (25), o 20BARRA9 e o De Rua realizam mais uma edição do projeto 1PARA1.

Até quinta-feira (28), a cada hambúrguer vendido nas operações participantes, outro será doado para as instituições Juntos Somos Mais Fortes e Cozinheiros do Bem. A meta deste ano é chegar a mil lanches entregues.

A campanha vale para todos os burgers do cardápio nas unidades do 20BARRA9 no Iguatemi, no Cais Embarcadero e no Pontal. Também participam as operações do De Rua, incluindo a unidade no Parque Pontal e os pedidos por delivery via 99Food e iFood.

Criado em 2019, o projeto já distribuiu mais de 10 mil hambúrgueres. Em 2025, foram 752 unidades doadas. Neste ano, a ideia do Grupo Manda Brasa é ampliar o alcance da ação.

Entre as opções da campanha estão o Burger da Casa, do 20BARRA9, preparado na brasa com blend de carnes, molho da casa, rúcula, tomate, cebola roxa e queijo colonial ou cheddar, e os smash burgers do De Rua, caso do Clássico, com duplo burger bovino, duplo cheddar e molho da casa.

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unidades do 20BARRA9 no Iguatemi, Cais Embarcadero e Pontal; De Rua no Parque Pontal e delivery via 99Food e iFood Beneficiados: instituições Juntos Somos Mais Fortes e Cozinheiros do Bem