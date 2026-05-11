Tua história cantada: casal de Porto Alegre cria músicas personalizadas sem o uso de IA

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Paulo Barbbã (esq.) e Rê Karam formam o VersoVoz. Daniel Pereira Schinoff / Divulgação

O nascimento de um filho, a união de um casal, um aniversário, uma promoção no trabalho, enfim, qualquer momento especial na vida de uma pessoa pode se tornar música pelas mãos da dupla da VersoVoz. Desde 2023, o casal Rê Karam, 42 anos, e Paulo Barbbã, 55, decidiu usar os seus talentos para eternizar memórias por meio de canções únicas.

A criação do projeto, segundo a dupla de Porto Alegre, foi para preencher uma lacuna identificada por ambos no mercado de celebrações: a da criação de um legado imaterial. E isso de maneira orgânica, sem a utilização de ferramentas como inteligência artificial.

— Em uma era de produções em massa, a exclusividade devolve a identidade ao momento. Uma obra única é o espelho onde o cliente se reconhece. Para nós, a importância está na alma do processo. Trabalhamos de forma 100% humana, porque acreditamos que só a sensibilidade de um artista pode captar a essência e traduzir as nuances emocionais que transformam uma história em um patrimônio afetivo eterno — explica Rê Karam, que é escritora e compositora.

Barbbã, por sua vez, é músico, cantor e compositor, tendo a escrita como base de sua trajetória desde os 15 anos. Ambos artistas e unidos também na vida pessoal, o casal entendeu que tinha a sensibilidade necessária para transformar as trajetórias e conquistas das pessoas em música.

O processo inicia com uma reunião de escuta ativa, em que a dupla capta a essência da história. Depois, é entregue um questionário objetivo e, em seguida, é feito o acompanhamento de perto do cliente durante a produção da canção — varia de 30 a 45 dias. Este passo é feito através de um canal direto para trocas de referências e inspirações.

— Nosso processo criativo é imersivo e totalmente autoral. Após a composição, a obra segue para a produção musical do renomado Duda Follmann, que já trabalhou com nomes como Ivete Sangalo. O estágio final ocorre em estúdio, com a gravação dos instrumentos e da voz — detalha Barbbã.

A dupla começou a oferecer os serviços de músicas personalizadas em 2023. Daniel Pereira Schinoff / Divulgação

Quem quiser ter a sua história eternizada em uma música, basta entrar em contato com a dupla pelo Instagram @versovoz ou pelo site. E sobre investimento, por se tratar de um trabalho exclusivo e personalizado, os artistas detalham que o valor varia de acordo com as especificidades e a complexidade de cada projeto.

E, além da música, entregue em arquivo em alta qualidade, com videoclipe e certificado de autenticidade, o casal ainda oferece um plus para quem quiser aprofundar a experiência: a apresentação ao vivo da canção no evento escolhido pelo cliente.

Veja uma das canções: