Tchê Guri estreia palestra-show sobre gestão no Summit Empreender 40+

A palestra-show utiliza a experiência de 35 anos da banda Tchê Guri para discutir gestão e empreendedorismo. Tchê Guri / Divulgação

O Tchê Guri vai transformar sua trajetória de mais de três décadas em conteúdo para o mundo dos negócios. A banda estreia, no dia 13 de maio, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, a palestra-show Nosso Negócio é Música, uma das atrações do Summit Empreender 40+. O evento é voltado a debates sobre carreira, inovação, gestão e empreendedorismo para profissionais acima dos 40 anos.

A apresentação parte da história do grupo, formado por três irmãos e 35 anos de estrada, para estabelecer paralelos entre a rotina de uma banda e os desafios de uma empresa. No palco, funções musicais são associadas a departamentos, ensaios viram planejamento, shows representam entregas e o público ocupa o lugar do cliente.

A proposta é abordar, com música e humor, temas como liderança, trabalho em equipe, vendas, posicionamento de marca, adaptação a cenários difíceis e construção de propósito. A palestra-show terá a condução do próprio Tchê Guri, ao lado de Fabinho Vargas, empresário, palestrante e idealizador do Summit Empreender 40+.

— Nós aprendemos na prática, errando e acertando, que uma banda funciona exatamente como uma empresa. Quando cada um entende seu papel e todo mundo toca na mesma sintonia, o resultado aparece, e é isso que queremos compartilhar com o público — afirma Fabinho Vargas.

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O quê: estreia da palestra-show Nosso Negócio é Música , com Tchê Guri e Fabinho Vargas, no Summit Empreender 40+

estreia da palestra-show , com Tchê Guri e Fabinho Vargas, no Summit Empreender 40+ Quando: 13 de maio, quarta-feira

13 de maio, quarta-feira Onde: Teatro do Bourbon Country (Avenida Túlio de Rose, 80, bairro Jardim Europa, Porto Alegre)

Teatro do Bourbon Country (Avenida Túlio de Rose, 80, bairro Jardim Europa, Porto Alegre) Horário: abertura da casa às 8h30min; programação a partir das 9h30min

abertura da casa às 8h30min; programação a partir das 9h30min Ingressos: a partir de R$ 350

a partir de R$ 350 Mais informações: site do Empreender 40+