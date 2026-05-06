Tchê Guri estreia palestra-show sobre gestão no Summit Empreender 40+

O Tchê Guri vai transformar sua trajetória de mais de três décadas em conteúdo para o mundo dos negócios. A banda estreia, no dia 13 de maio, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, a palestra-show Nosso Negócio é Música, uma das atrações do Summit Empreender 40+. O evento é voltado a debates sobre carreira, inovação, gestão e empreendedorismo para profissionais acima dos 40 anos.
A apresentação parte da história do grupo, formado por três irmãos e 35 anos de estrada, para estabelecer paralelos entre a rotina de uma banda e os desafios de uma empresa. No palco, funções musicais são associadas a departamentos, ensaios viram planejamento, shows representam entregas e o público ocupa o lugar do cliente.
A proposta é abordar, com música e humor, temas como liderança, trabalho em equipe, vendas, posicionamento de marca, adaptação a cenários difíceis e construção de propósito. A palestra-show terá a condução do próprio Tchê Guri, ao lado de Fabinho Vargas, empresário, palestrante e idealizador do Summit Empreender 40+.
— Nós aprendemos na prática, errando e acertando, que uma banda funciona exatamente como uma empresa. Quando cada um entende seu papel e todo mundo toca na mesma sintonia, o resultado aparece, e é isso que queremos compartilhar com o público — afirma Fabinho Vargas.
Programe-se
- O quê: estreia da palestra-show Nosso Negócio é Música, com Tchê Guri e Fabinho Vargas, no Summit Empreender 40+
- Quando: 13 de maio, quarta-feira
- Onde: Teatro do Bourbon Country (Avenida Túlio de Rose, 80, bairro Jardim Europa, Porto Alegre)
- Horário: abertura da casa às 8h30min; programação a partir das 9h30min
- Ingressos: a partir de R$ 350
- Mais informações: site do Empreender 40+
*Colaborou João Vítor Debiasi