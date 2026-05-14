RS tem dois destaques na "Star Wine List", de Estocolmo, e um deles é novidade

A famosa "Star Wine List" ganhou mais um gaúcho. Além do Dionisia Restaurante VinhoBar, em Porto Alegre, que já integrava a lista desde 2024, a plataforma internacional passou a destacar a Pousada do Engenho, em São Francisco de Paula.

O SWL é um guia virtual que, desde 2017, elenca bares e restaurantes de excelência com foco em vinhos no mundo — é, como o próprio nome diz, uma "lista das estrelas". Com sede em Estocolmo, na Suécia, a plataforma conta histórias e constrói comunidades em torno das taças.

A seleção é feita pela equipe do site e por embaixadores da rede em diferentes pontos do planeta. Se você acessar o portal (clicando aqui), poderá "viajar" no mapa com os destaques selecionados. Vale dar uma espiada.

No Brasil, além do Dionisia e da Pousada do Engenho, integram a seleção um restaurante catarinense (o Vivan Wine Bar, de Balneário Camboriú), um carioca (Elena Horto) e quatro paulistanos (Tuju, Ton Hoi, Gnomo Vinhos e Plou).

Sobre o Dionisia

Conhecido na Capital por oferecer 64 torneiras da bebida, o Dionisia, no bairro Moinhos de Vento, é o primeiro wine bar do sul do Brasil com autoatendimento. São 16 máquinas importadas do Napa Valley, uma das principais regiões vitivinícolas do mundo, na Califórnia (EUA). Cada aparelho tem quatro torneiras conectadas a garrafas de produtores do RS, do Brasil e do Exterior, dos mais diversos países. Em painéis digitais, você insere um cartão e define o que quer beber e quanto (30ml, 75ml ou 125ml).

Sobre a Pousada do Engenho