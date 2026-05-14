Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Carta de vinhos
Notícia

RS tem dois destaques na "Star Wine List", de Estocolmo, e um deles é novidade

Os selecionados pelo seleto guia internacional ficam em Porto Alegre e em São Francisco de Paula

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS