RS é escolhido para sediar o 2º Fórum de Geoparques de Língua Portuguesa em 2028

Geoparque da Unesco na Quarta Colônia: paisagens exuberantes. André Ávila / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul conquistou mais uma vitrine no cenário internacional do turismo. O Estado foi escolhido para sediar, na região da Quarta Colônia, em 2028, a segunda edição do Fórum de Geoparques da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

O anúncio e a assinatura do termo ocorrem nesta quinta-feira (28), no encerramento da primeira edição do evento, em Arouca, Portugal.

A iniciativa de buscar o fórum partiu do Comitê Estadual de Geoparques, órgão coordenado pela Secretaria de Turismo (Setur).

A aposta na região da Quarta Colônia foi apresentada e formalizada com as assinaturas do secretário de Turismo, de prefeitos da região e dos coordenadores dos geoparques gaúchos. Deu certo. O documento foi encaminhado para a comunidade internacional e recebeu aprovação oficial.

Havia outras candidaturas, e o Quarta Colônia foi o Geoparque escolhido. Nos sentimos muito honrados e com uma responsabilidade grande em sediar este evento. Esperamos também envolvimento do Ministério do Turismo e de secretarias estaduais, como a de Turismo. MARIA MEDIANEIRA PADOIN Vice-coordenadora do Comitê Científico do Geoparque Quarta Colônia

Reconhecimento

Geoparque da Quarta Colônia em Silveira Martins. André Ávila / Agencia RBS

A escolha coroa o trabalho de desenvolvimento territorial sustentável na região.

O RS já havia sediado o GeoLAC (Fórum de Geoparques Mundiais da Unesco da América Latina e do Caribe) no município de Torres.

A decisão de propor a Quarta Colônia como sede buscou descentralizar e valorizar o Geoparque Mundial da Unesco localizado no território.

O evento reunirá gestores, pesquisadores, instituições e lideranças de países de língua portuguesa. O objetivo do encontro é promover a troca de experiências, debates e conexões voltadas à preservação do patrimônio natural, desenvolvimento sustentável, educação, turismo e fortalecimento das comunidades locais.

Saiba mais

No Rio Grande do Sul, são três Geoparques: Caminhos dos Cânions do Sul, Caçapava e Quarta Colónia. Há ainda outros três no Brasil e mais seis em Portugal, que completam a CPLP.