Reabertura do Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mario Quintana, é de aplaudir de pé

É, sim, de aplaudir de pé. O Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, está de volta, tinindo, com cheiro de novo, pronto para brilhar outra vez.

Estive lá nesta quarta-feira (27), e a transformação impressiona.

Fechado para reforma desde fevereiro de 2025 (era preciso), o espaço no sexto andar do complexo cultural recebeu investimento de R$ 3,6 milhões do Estado — méritos do governador Eduardo Leite e de sua equipe.

O teatro ganhou poltronas mais espaçosas e confortáveis, acessibilidade, forro e carpete novos. Toda a parte elétrica foi refeita, o palco recebeu iluminação especial, o teto de madeira está novinho em folha e muito mais.

Dá gosto de entrar e dá vontade de ficar. O lugar respira arte e faz parte da história da cena teatral de Porto Alegre, por isso a reabertura merece ser celebrada - e prestigiada. Vá ao teatro!

DNA de Bruno Kiefer

O projeto de revitalização tem o DNA do próprio Bruno Kiefer, falecido em 1987.

Um dos arquitetos responsáveis, Flávio Kiefer, é filho do compositor, e assina o trabalho junto de Joel Gorski.

Eles também estão por trás da transformação do antigo Hotel Majestic em Casa de Cultura, em 1990. Não tinha como dar errado.

Nome certo

A reabertura oficial (o local já está em atividade há alguns dias) não poderia ser com um nome mais representativo das artes cênicas gaúchas: Deborah Finocciaro, uma das grandes atrizes do teatro no RS.

Ela subirá ao palco nesta quarta-feira (27), às 20h, com o espetáculo Confessionário: Relatos de Casa, da Companhia de Solos & Bem Acompanhados.

Encontrei Deborah nos bastidores, feliz da vida.