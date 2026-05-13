Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Dose dupla
Notícia

Quando o doce típico ganha a forma de bebida: como é o licor de pastel de nata de Lisboa

Quando provei, pensei na nossa ambrosia, no sagu com creme e, por que não, no doce de abóbora

Juliana Bublitz

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