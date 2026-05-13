Quando o doce típico ganha a forma de bebida: como é o licor de pastel de nata de Lisboa

Quem me apresentou o lugar foi a relações públicas gaúcha Carla Leidens, radicada há quatro anos e meio em Portugal: trata-se da Casa do Licor Pastel de Nata, no bairro Chiado, em Lisboa.

É isso mesmo que você leu: o típico doce português (feito de massa folhada com creme à base de ovos) ganhou a forma de bebida.

O licor é servido geladinho e — juro — é uma delícia (parece mesmo o tal "pastel"). A dose sai por 2,60 euros.