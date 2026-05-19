Primeira churrascaria do Brasil celebra 91 anos com evento, livro e inauguração de novo espaço

Considerada a primeiríssima do Brasil, a churrascaria Santo Antônio, de Porto Alegre, celebra 91 anos no dia 25 de maio com festa, em Esteio.

A comemoração (leia abaixo como participar) marca também dois momentos simbólicos para a marca: o lançamento do livro que resgata a trajetória da família Aita, à frente do negócio, e a apresentação do novo espaço de eventos, chamado Cavalo Crioulo by Santo Antônio.

O local fica no Parque de Exposições Assis Brasil, tradicional reduto da Expointer, junto à casa da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

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O livro

A capa do livro. Churrascaria Santo Antônio / Divulgação

Produzido pela Critério – Resultado em Opinião Pública, o livro conta bastidores inéditos da fundação da Santo Antônio, incluindo pesquisas historiográficas que apontam o restaurante como a primeira churrascaria do Brasil e possivelmente do mundo, em modelo estabelecido na Exposição Farroupilha de 1935.

A obra também narra a criação do tradicional filé preparado em latas de azeite recicladas, detalha receitas clássicas adaptadas para os leitores e revela os bastidores do período de crise vivido pela empresa antes da retomada, liderada pela quarta geração da família.

O novo espaço de eventos

Destinado a atender eventos sociais, corporativos e institucionais de médio e grande porte, o projeto do novo espaço em Esteio promete climatização de alta performance, além de cozinha industrial completa, fechamento em vidro integrado ao parque, bar e layouts flexíveis, com capacidade para até 400 pessoas sentadas.

O local é preparado para receber convenções empresariais, confraternizações corporativas, almoços e jantares executivos, festas comemorativas, celebrações sociais, eventos culturais e encontros institucionais.

A festa de lançamento

O evento terá início com coquetel volante de boas-vindas, com canapés inspirados nas entradas clássicas da casa, seguido pelo tradicional churrasco gaúcho de fogo de chão.

Haverá programação musical especial, com apresentação ao vivo de Carluz Freitas, em voz e violão. Na sequência, o DJ Lê Araujo assume a trilha da celebração.

Ao longo da noite, será lançado o livro sobre as nove décadas de história do restaurante, com sessão de autógrafos da família Aita. A obra estará à venda por R$ 91, e as primeiras 91 pessoas que adquirirem ingresso para o evento receberão um exemplar gratuito.

Serviço

O quê: evento "A chama que nos une - 91 anos do Santo Antônio"

Quando: 25 de maio (segunda-feira), 19h

Local: Cavalo Crioulo by Santo Antonio - ABCCC - Parque de Exposições Assis Brasil (Av. Celina Chaves Kroeff, 1951 - Novo Esteio, Esteio - RS).

Ingressos:

Individual: R$ 300

Ingresso + Livro: R$ 391

Infantil (até 10 anos): isento

De 10 a 15 anos: R$160

Vendas: em BaladAPP