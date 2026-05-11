Prêmio Minuano de Literatura deixa de escolher livro do ano

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Prêmio Minuano de Literatura deixa de escolher o livro do ano. Reprodução / Instituto Estadual do Livro

O tradicional Prêmio Minuano de Literatura, que contempla autores nascidos ou residentes do Rio Grande do Sul, neste ano, estará menor. Na edição de 2026, não haverá a escolha do livro do ano, que era o destaque entre os vencedores das seis categorias da distinção promovida pela Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL).

Desta forma, os R$ 35 mil reais que foram distribuídos na premiação em 2025, agora, transformaram-se em R$ 30 mil. É um incentivo financeiro a menos para os autores do Estado, que não conseguem se manter apenas com a literatura. E tal cenário ficou documentado em pesquisa feita pelo Nonada no ano passado, detalhando que 93% dos escritores gaúchos precisam de um segundo trabalho para se manter.

Procurada pela coluna, a Sedac afirmou que os valores destinados para as seis categorias do prêmio não serão alterados — ou seja, R$ 5 mil para quem vencer em infantil, juvenil, não ficção, narrativa curta, narrativa longa e poesia. Porém, a secretaria, por meio de sua assessoria, explicou que o livro do ano não será escolhido em 2026 por alguns motivos.

O primeiro deles se dá pelo aumento no número de avaliadores. De seis no ano passado, agora, serão 18 — o que eleva o custo das avaliações de R$ 9 mil para R$ 29 mil, visto que cada um dos jurados recebe um salário-mínimo para a sua participação.

A Sedac aponta que o aumento no número de avaliadores se deu porque estava exaustivo para cada jurado avaliar três categorias. "Com este novo formato, mais pessoas se beneficiarão do processo. Nesta primeira semana de divulgação, já temos mais de 90 obras inscritas. Muitos livros já foram recebidos", consta na nota da instituição.

As outras justificativas também explicam que, com este acréscimo de avaliadores, sendo alguns deles de fora de Porto Alegre, se tornou impraticável a logística da troca de exemplares vencedores para a análise e, assim, a escolha do livro do ano. Além disso, a Sedac, ouvindo os avaliadores, entendeu que "não era justo contemplar somente um livro do ano, quando os vencedores de todas as categorias eram bons".

Justificativas postas, processo supostamente melhorado, mas, para o bolso dos autores, que deveriam ser os grandes prestigiados do Prêmio Minuano de Literatura, a distinção ficou menor, assim como o incentivo para seguir escrevendo.

As inscrições para a edição de 2026 do prêmio seguem até 26 de junho e podem ser feitas no site do IEL.