Prefeitura de Porto Alegre lança licitação para futuro Centro de Cultura Negra no Largo Zumbi dos Palmares

Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Reparação histórica
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