Prefeitura de Porto Alegre lança licitação para futuro Centro de Cultura Negra no Largo Zumbi dos Palmares

Largo Zumbi dos Palmares será revitalizado e transformado no Centro de Cultura Negra. André Ávila / Agencia RBS

Um dos espaços públicos mais representativos da população afro na capital gaúcha — o Largo Zumbi dos Palmares — está mais perto de ganhar o Centro de Cultura Negra de Porto Alegre. A prefeitura deu início nesta semana ao processo de contratação da consultoria que será responsável por elaborar a proposta museológica e o plano de gestão do complexo.

A iniciativa é parte do programa POA Futura e tem financiamento do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento. Ao final, a intenção é promover a requalificação total do largo, que abriga um monumento a Zumbi e é um tradicional ponto de manifestação do povo preto.

A contratação, formalizada por meio da Solicitação de Manifestação de Interesse nº 004/2026, abrange uma série de ações. Entre elas, estão a realização de "escutas comunitárias", diagnóstico técnico, cultural e institucional do espaço, elaboração da proposta de um museu no local e a definição do modelo de governança e sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento.

A promessa, segundo Cezar Schirmer, secretário à frente do POA Futura, é "seguir um processo técnico rigoroso e de compromisso com as comunidades que sempre deram vida e significado ao largo". É o mínimo que se espera da prefeitura.

Schirmer afirma ainda que a opção por contratar uma consultoria antes de qualquer projeto arquitetônico reflete justamente essa decisão (de ouvir os principais envolvidos antes de mais nada).

Historicamente invisibilizada, a comunidade afro merece um espaço como esse. Mulher negra à frente da Secretaria Municipal de Cultura, Liliana Cardoso Duarte está certa quando diz que se trata de um instrumento de reparação urbana, histórica e simbólica. É precisamente isso.

Trâmites burocráticos

A licitação, segundo a prefeitura, segue os protocolos de participação social exigidos pelo Banco Mundial, que determinam o envolvimento das partes interessadas como condição técnica.

Valor em aberto

O valor do contrato não é fixado previamente, nem tem o orçamento estimado divulgado, conforme a gestão municipal, porque o modelo adotado prioriza a melhor proposta técnica, garantindo competição qualificada entre os candidatos.