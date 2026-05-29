Porto Alegre terá curso gratuito sobre a literatura no Rio Grande do Sul

Antonio Hohlfeldt dá aulas na UFRGS e é um grande conhecedor do tema. Jeff Botega / Agencia RBS

Depois de promover oficinas gratuitas de História da Arte no RS, a Casa da Memória Unimed-RS parte para os livros.

Têm início nesta sexta-feira (29) as inscrições (veja abaixo) para o curso “A literatura no RS”, que será conduzido por um dos maiores pesquisadores do tema: o professor Antonio Hohlfeldt.

Será uma jornada por 12 eixos temáticos, partindo do século 19 (com o Partenon Literário), passando pelo romance de 1930 (com Erico Verissimo e Dyonélio Machado), pelas rupturas estéticas de Caio Fernando Abreu e João Gilberto Noll e pelas vozes femininas, até alcançar o momento literário contemporâneo (leia os detalhes no fim do texto).

Imperdível.

Serviço

Início das aulas: 11 de junho (às quintas-feiras)

11 de junho (às quintas-feiras) Horário: das 9h às 12h

das 9h às 12h Carga horária: 36 horas/aula (encontros até 27/08)

36 horas/aula (encontros até 27/08) Local: Casa da Memória Unimed Federação-RS (Rua Santa Terezinha, 263, Porto Alegre)

Casa da Memória Unimed Federação-RS (Rua Santa Terezinha, 263, Porto Alegre) Inscrições: pelo formulário, clicando aqui

Investimento: o curso é gratuito, havendo apenas uma taxa de inscrição única de R$ 80 (medida adotada para garantir que as vagas limitadas sejam direcionadas aos reais interessados)

o curso é gratuito, havendo apenas uma taxa de inscrição única de R$ 80 (medida adotada para garantir que as vagas limitadas sejam direcionadas aos reais interessados) Mais informações: @casadamemoriaunimedrs

O curso tem apoio do Sescoop-RS e do Instituto Unimed-RS

Para garantir vaga

Além de preencher o formulário acima, é preciso fazer depósito ou transferência para a conta do Instituto Unimed-RS:

Banco: Unicred (Código 136)

Agência: 2710

Conta Corrente: 605851-5

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