Porto Alegre terá curso gratuito sobre a literatura no Rio Grande do Sul

Depois de promover oficinas gratuitas de História da Arte no RS, a Casa da Memória Unimed-RS parte para os livros.
Têm início nesta sexta-feira (29) as inscrições (veja abaixo) para o curso “A literatura no RS”, que será conduzido por um dos maiores pesquisadores do tema: o professor Antonio Hohlfeldt.
Será uma jornada por 12 eixos temáticos, partindo do século 19 (com o Partenon Literário), passando pelo romance de 1930 (com Erico Verissimo e Dyonélio Machado), pelas rupturas estéticas de Caio Fernando Abreu e João Gilberto Noll e pelas vozes femininas, até alcançar o momento literário contemporâneo (leia os detalhes no fim do texto).
Imperdível.
Serviço
- Início das aulas: 11 de junho (às quintas-feiras)
- Horário: das 9h às 12h
- Carga horária: 36 horas/aula (encontros até 27/08)
- Local: Casa da Memória Unimed Federação-RS (Rua Santa Terezinha, 263, Porto Alegre)
- Inscrições: pelo formulário, clicando aqui
- Investimento: o curso é gratuito, havendo apenas uma taxa de inscrição única de R$ 80 (medida adotada para garantir que as vagas limitadas sejam direcionadas aos reais interessados)
- Mais informações: @casadamemoriaunimedrs
- O curso tem apoio do Sescoop-RS e do Instituto Unimed-RS
Para garantir vaga
Além de preencher o formulário acima, é preciso fazer depósito ou transferência para a conta do Instituto Unimed-RS:
- Banco: Unicred (Código 136)
- Agência: 2710
- Conta Corrente: 605851-5
Conteúdo
- O século 19: O Partenon Literário, Apolinário Porto Alegre, Alcides Maya e Simões Lopes Neto.
- O Romance de 30: Erico Verissimo, Dyonélio Machado e a denúncia das oligarquias.
- Regionalismo e Poesia: Darcy Azambuja, Cyro Martins, Ivan Pedro de Martins e a lírica de Mario Quintana.
- Intelectuais e Periódicos: Moysés Vellinho, Manoelito d'Ornellas, Mansueto Bernardi, Revista do Globo e a Província de São Pedro.
- Os Anos 60: Governo Militar, IEL (Ruy Carlos Ostermann e Ligia Averbuck), Editora Movimento e o Caderno de Sábado.
- Consolidação Narrativa: Barbosa Lessa, Carlos Stein, Moacyr Scliar e Laury Maciel.
- Inovação Estética: A prosa de Caio Fernando Abreu e João Gilberto Noll.
- Vozes Femininas: Tânia Faillace, Lya Luft, Lélia Almeida, Leticia Wierzchowski, Lila Ripoll e Lara de Lemos.
- Grandes Narradores: Luiz Antonio de Assis Brasil, Josué Guimarães e Alcy Cheuiche.
- Poesia e Grupos Regionais: Walmir Ayala, Carlos Nejar, Armindo Trevisan, Luiz de Miranda e o Grupo de Caxias.
- Literatura ao Sul: Aldyr Schlee, Lourenço Cazarré e Renato Modernell.
- Balanço Contemporâneo: Sinval Medina, Charles Kiefer, Tabajara Ruas, Sérgio Faraco, Nilson May, Gladstone Osório Mársico, Paulo Dias Fernandes e o panorama atual.