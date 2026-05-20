"Personagem fascinante": primeira ópera de Arthur de Faria dá vida a cartas de viajante britânica no Brasil do século 18

Músico, compositor, arranjador, pesquisador, jornalista e escritor, Arthur de Faria é conhecido no meio cultural gaúcho por circular com desenvoltura em diferentes meios – sempre com produções de altíssima qualidade. Agora, ele chegou à ópera, a primeira de sua carreira.

Dia 26 de maio, no Memorial do Judiciário, estreia o espetáculo Escritos sobre um Brasil - Cartas de Mrs. Kindersley. Com entrada franca (leia os detalhes no fim do texto), a montagem leva a assinatura de Arthur e tem a parceria da Companhia de Ópera do RS (Cors) no projeto Terça Lírica.

— Tem duas coisas que eu sempre quis fazer: um balé e uma ópera. Agora vai ficar faltando só o balé — brinca o multiartista, líder do grupo Tum Toin Foin e autor da biografia musical de Porto Alegre, entre outros títulos.

Com curadoria de Flávio Leite, direção cênica de Áurea Batista e uma equipe de primeira linha, a obra traz a mezzosoprano gaúcha Cristine Guse no papel da britânica Jemima Kinderslay (1741–1809).

"Ela é uma figuraça"

Embora seja uma personagem ainda pouco conhecida entre nós, Mrs. Kinderslay escreveu os primeiros registros femininos a respeito do Brasil do século 18. Foi a única mulher viajante da época a botar no papel impressões sobre a colônia portuguesa nos trópicos, na forma de cartas.

Os escritos começaram a ser musicados por Arthur em 2017, para o espetáculo Selvageria, do coletivo Ultralíricos, de São Paulo, dirigido por Felipe Hirsch.

— Foi ali que conheci Mrs. Kinderslay. Ela é uma figuraça, e as observações que faz sobre o Brasil naquele período são impressionantes. Fiquei fascinado — conta Arthur.

A viajante veio parar em terras tupiniquins em 1764, acompanhando o marido, o oficial de carreira Nathaniel Kindersley, que seguiria para a Índia. Numa das escalas da longa travessia por mar (com um bebê recém-nascido), a família passou cerca de um mês na Bahia.

A aventura foi registrada em correspondências enviadas a uma pessoa próxima (amiga ou parente), que mais tarde (1777) viraram no livro – Letters from the island of Teneriffe, Brazil, the Cape of Good Hope, and the East Indies (algo como Cartas da ilha de Tenerife, do Brasil, do Cabo da Boa Esperança e das Índias Orientais).

Em sete delas, Mrs. Kinderslay narra a burocracia de entrada no Brasil Colônia e a constante vigilância por parte de um soldado português, que não permitia a interação com as damas portuguesas. Ela descreveu, também, as belezas tropicais sobre as quais tantos viajantes tratariam ao longo da história, sem deixar de fora críticas à administração colonial e à chaga da escravização.

E como tudo isso vira ópera? Arthur fez a mágica de transformar em partitura e canção cinco das sete cartas. Elas serão interpretadas em inglês (idioma original), com legendas, para facilitar o entendimento.

Doutora em Música e professora da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Cristine será acompanhada pela pianista Mel Souza, expoente da nova geração de instrumentistas do RS.

Vai por mim: é um programaço (e é de graça).

Serviço

O quê: Terça Lírica - Ópera Escritos sobre um Brasil - Cartas de Mrs. Kinderslay, de Arthur de Faria

Terça Lírica - Ópera Escritos sobre um Brasil - Cartas de Mrs. Kinderslay, de Arthur de Faria Quando: 26 de maio, terça-feira, às 19h

26 de maio, terça-feira, às 19h Onde: no Auditório Oswaldo Stefanello do Palácio da Justiça do RS (Praça Mal. Deodoro, 55 - Centro Histórico, Porto Alegre)

no Auditório Oswaldo Stefanello do Palácio da Justiça do RS (Praça Mal. Deodoro, 55 - Centro Histórico, Porto Alegre) Quanto: entrada gratuita

Ficha técnica

Direção musical, textos e narração: Arthur de Faria

Direção cênica: Áurea Baptista

Mrs. Jemima Kinderslay: Cristine Guse, mezzo-soprano

Pianista: Mel Souza

Assistente de direção: Valquíria Cardoso

Iluminação: João Fraga

Cenografia e figurinos: Teatro Ateliê

Curadoria: Flávio Leite

Produção: Bonella Produções

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