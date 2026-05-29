Pedro Ortaça esperou os 400 anos das Missões para partir 

Ortaça e as Ruínas de São Miguel. Marcelo Carôllo / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul perdeu, na madrugada desta sexta-feira (29), Pedro Ortaça, o último tronco missioneiro vivo. Foi com assombro e tristeza que recebi a notícia no WhatsApp, às 5h50min, de Marianita Ortaça, filha do artista.

Ele faleceu no Hospital de Clínicas de Ijuí, onde passou por uma cirurgia para amputar a segunda perna. Teve três paradas cardíacas na UTI e não resistiu.

Marianita havia me dito, na última semana, quando gravamos um bate-papo para o Paralelas, meu programa no YouTube de GZH, que a família estava feliz, porque o patriarca tinha finalmente melhorado, após um ano de dificuldades. Isso havia ocorrido justamente no início de 2026, ano de grande importância para os Ortaça.

Pedro esperou a chegada dos 400 anos das Missões para partir.

O último tronco missioneiro vivo ficou conhecido por cantar e dizer em versos as belezas e agruras de sua terra. Foi um dos maiores cantores, compositores e violonistas da música nativista e missioneira do Rio Grande do Sul.

Nas suas letras, deu voz aos guaranis, historicamente marginalizados, e a Sepé Tiaraju, lendário líder indígena que comandou a resistência contra as tropas de Portugal e da Espanha durante a Guerra Guaranítica (1753–1756).

Como me disse Marianita, fez uma música "de protesto", mostrando um outro lado do Rio Grande, às vezes esquecido.