Parque da Redenção terá "Flashmob Giratório"; veja como será (e como participar)

Intenção é reunir um grande grupo de pessoas para uma coreografia coletiva, combinada por WhatsApp. Isadora Neumann / Agencia RBS

O Festival Palco Giratório Sesc, baita evento de arte e cultura que completa 20 anos em 2026, quer transformar o Parque da Redenção, na Capital, em um palco coletivo. A ideia é fazer um flashmob no local, às 15h deste domingo (24).

O termo flashmob vem de "multidão relâmpago": é quando um grupo de pessoas se junta, de surpresa, para fazer uma performance rápida, que se desfaz do mesmo jeito que aconteceu, aparentemente "do nada".

A intenção dos organizadores é convidar o público a participar da intervenção urbana, que reunirá artistas, estudantes, profissionais das artes cênicas, colaboradores do Sesc-RS e qualquer pessoa interessada em viver a experiência.

A ação envolverá uma coreografia e será combinada pelo WhatsApp (leia os detalhes no fim do texto). Uma pessoa vai dar início à dança e, aos poucos, novos participantes passarão a integrar os movimentos até formar um grande grupo.

Os movimentos serão ensinados aos inscritos previamente, pelo Whats, permitindo que qualquer pessoa possa aprender os passos (não precisa ter experiência em dança).

A celebração vai culminar na foto oficial da 20ª edição do Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre.

Quem faz

O Flashmob Giratório terá direção artística de Marco Rodrigues (Bocão) e contará com os dançarinos-agentes Clara Araujo Marques de Jesus, Natalia Magalhães Nunes, Manuela Moraes, Jean Guerra, Dennis Oliveira e Arthur Guerra.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de um grupo de Whats (leia abaixo), no qual os participantes receberão todas as orientações sobre a ação e os movimentos a serem aprendidos.

O festival

O Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre é parte do Circuito Nacional do Palco Giratório, realizado pelo Sesc em diferentes Estados para promover a difusão e o intercâmbio cultural.

A cada ano, o evento traz uma programação caracterizada pela diversidade de expressões e temáticas, qualidade de espetáculos e ações formativas com grupos de todas as regiões do país.

A 20ª edição ocorre entre os dias 19 de maio e 3 de junho, com mais de 60 apresentações. Informações e ingressos em www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio.

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