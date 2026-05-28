Novos tempos? Churrascaria de rodízio premium lança menu para quem quer comer menos

Célebre por alçar o churrasco a um novo patamar de sofisticação no Brasil, a NB Steak está inovando outra vez — com uma aposta, digamos, ousada.

Aos 35 anos, a rede nascida e criada em Porto Alegre lança, na próxima terça-feira (2), na Capital, o que chamou de Menu Essencial, que acompanha uma nova tendência no consumo de carnes no mundo.

Famosa pelo menu degustação de assados (com 12 cortes premium), a rede decidiu oferecer uma opção para quem quer... comer menos!

Alguns anos atrás, com o boom do espeto corrido, isso seria impensável. Já imaginou?

Novos hábitos

Nos últimos meses, a turma do NB (ex-Na Brasa) percebeu, entre seus clientes, que muitos já não tinham a mesma disposição para consumir tudo o que era levado até a mesa — bife ancho, costela premium, brisket defumado, picanha, paleta de cordeiro, costela de porco, galeto, porchetta, assado de tira, etc.

É um sinal dos tempos, especialmente depois da chegada das canetas emagrecedoras e de mudanças no estilo de vida.

— Alguns clientes, principalmente os 65+, que nos acompanham desde o início, nos sinalizaram que estão comendo menos. Fomos amadurecendo isso, fazendo a leitura do mercado e ouvindo pessoas. Assim nasceu o Menu Essencial — conta Arri Coser, líder da marca MDR Group, com 10 restaurantes NB Steak e 10 Maremonti no Brasil.

A novidade — que estará disponível nas unidades da Ramiro Barcelos e da Nilo Peçanha — vai manter o padrão gastronômico do NB, mas, na prática, reduzir a quantidade de carne, por um valor único, menor (veja abaixo).

O freguês vai poder escolher uma opção de 250 gramas entre os cortes do restaurante (como nas fotos acima), além de receber todas as variedades de saladas e acompanhamentos que continuarão sendo servidos à mesa. Que tal?

Futuro do rodízio

Será o início do fim do rodízio de carnes?

Arri, conhecido como empresário sagaz (foi ele o criador da Fogo de Chão, colosso das churrascarias no mundo), acredita que não.

— O que estamos fazendo é oferecer uma opção para contemplar uma fatia do mercado. É um complemento. Já vínhamos pensando nisso há algum tempo. Mesmo quem faz o regime GLP-1 (com as canetas emagrecedoras) precisa consumir proteínas, e a carne é a principal fonte, isso nunca vai mudar — diz o empreendedor.

As opções

Menu Degustação

Famoso vazio, serviço no espeto. Anahís Vargas / Agencia RBS

Quanto

R$ 230 por pessoa

Como é

Reúne uma sequência completa que percorre diferentes etapas da experiência à mesa, começando pelo couvert com pão de queijo e croquete de brisket, seguido por uma variedade de saladas (do clássico carpaccio ao frescor da quinoa com maçã verde e gengibre).

Como acompanhamento, são oferecidos itens quentes, como mix de cogumelos, batata doce assada, polenta, arroz biro-biro, farofas e queijo coalho.

A seleção de carnes é o ponto alto, com cortes variados que incluem picanha, ancho, chorizo, assado de tira, cupim, brisket defumado, cordeiro, porchetta e galeto, entre outros.

O menu contempla couvert, acompanhamentos e carnes, enquanto bebidas e sobremesas, como creme de papaia, petit gâteau, churros ao forno e mousse de chocolate belga, são servidas à parte.

Menu Essencial

Matambrito. Germano Lüders / Divulgação

Quanto

R$ 157 por pessoa

Como é

É a nova opção criada pelo NB Steak para clientes que buscam uma refeição mais "objetiva", sem abrir mão da experiência da casa.

No novo formato, o cliente escolhe um corte de 250g entre as opções disponíveis do restaurante, além de saladas e acompanhamentos incluídos na experiência.

O modelo foi desenvolvido para atender diferentes perfis de consumo dentro da mesma mesa.

Onde provar o Menu Essencial

Em Porto Alegre, nas seguintes unidades do NB Steak:

NB Steak Ramiro Barcelos

Rua Ramiro Barcelos, 389. Telefone: (51) 3225-2205

NB Steak Nilo Peçanha

Avenida Dr. Nilo Peçanha, 2131. Telefone: (51) 3333-1413

Horários