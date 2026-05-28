Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Efeito-caneta
Notícia

Novos tempos? Churrascaria de rodízio premium lança menu para quem quer comer menos

Opção surgiu como complemento ao menu degustação, após clientes sinalizarem que já não conseguem comer tudo o que é ofertado à mesa

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS