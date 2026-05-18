Museu em escola da Capital conserva máquina rara de reprodução do sistema solar 

Máquina planetária simula a rotação dos planetas em volta do Sol. Fabrício Fernandes / Divulgação

O Museu Anchieta de Ciências Naturais, no Colégio Anchieta, em Porto Alegre, conserva uma peça rara para o estudo e ensino da astronomia no país. É uma máquina planetária (também chamada de planetário copernicano), adquirida no início do século 20 e que permanece em funcionamento.

Até onde se sabe, é o único exemplar preservado no Brasil, segundo um artigo publicado na Revista Iberoamericana do Patrimônio Histórico-Educativo. O trabalho é assinado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade do Vale do Taquari (Univates).

Adquirida em 1926, a peça simula a movimentação dos planetas do Sistema Solar. Os estudiosos acreditam que elas tenham sido fabricadas por Émile Bertaux (1840–1903), editor e fabricante de globos e instrumentos geográficos, de Paris.

Conforme o texto, existem apenas cinco exemplares da máquina no mundo. Os outros quatro ficam na Europa: na Galeria Delalande e nas casas de leilão ArtCurial e Chayette-Cheva, na França, e no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci, na Itália.

— É um dos focos da exposição, por ser raro. Tem alunos que já visitaram outros museus e contam com orgulho que a nossa máquina funciona — afirma a museóloga Alana Cioato.

Reforma

O acervo inclui aproximadamente 130 mil insetos catalogados desde 1908, quando foi fundado. A coleção conta com 118 mil aracnídeos (aranhas, escorpiões, opiliões e carrapatos), 12 mil peixes oriundos do Brasil, Uruguai e Argentina, conservados em álcool, répteis, anfíbios, aves e mamíferos taxidermizados (empalhados).

Há ainda fósseis de vertebrados, invertebrados e vegetais, conchas e amostras de minerais e rochas coletadas no Brasil e no exterior.

Acervo conserva animais empalhados. Jefferson Botega / Agencia RBS

Alana destaca a importância da preservação de museus escolares, voltados ao ensino didático, com conteúdo histórico e educativo:

— Dificilmente você vai proteger algo que não conhece. Eu acho que o museu faz um papel importante em educação ambiental. Verem os animais e as plantas faz com que a criança tenha um cuidado com o meio ambiente — avalia.

Uma reforma para aprimorar a acessibilidade e a infraestrutura do prédio está prevista para iniciar em dezembro deste ano. Os trabalhos devem se estender até 2028, mas até lá, a exposição permanecerá aberta de forma provisória em outro prédio.

Visitação

A visitação é gratuita para o público em geral e escolas, mas é preciso fazer um agendamento prévio.

O que : Museu Anchieta de Ciências Naturais

: Museu Anchieta de Ciências Naturais Onde : Avenida Nilo Peçanha, 1521, Três Figueiras, em Porto Alegre

: Avenida Nilo Peçanha, 1521, Três Figueiras, em Porto Alegre Quando : As visitações ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 12h e das 13h às 18h

: As visitações ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 12h e das 13h às 18h Ingressos: as visitas guiadas são gratuitas para o público em geral e escolas, com agendamento prévio pelo telefone: (51) 3382-6000, ramal 6087, ou pelo e-mail: museuanchieta@colegioanchieta.g12.br