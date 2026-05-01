Multipalco Eva Sopher abre agenda gratuita de visitas guiadas em Porto Alegre

Programa permite conhecer bastidores do complexo cultural, que reúne mais de 25 mil metros quadrados no Centro Histórico. Flavia Moreira / Multipalco Eva Sopher

O público acostumado a ver o teatro a partir da plateia agora pode conhecer o outro lado da cena. O Multipalco Eva Sopher, complexo cultural construído em terreno anexo ao Theatro São Pedro, passou a oferecer visitas mediadas gratuitas pelos bastidores, com passagem por palcos, salas e áreas que ajudam a explicar a engrenagem por trás dos espetáculos.

Lançado há algumas semanas, o programa abriu horários fixos para escolas, instituições e público em geral. E a procura surpreendeu a equipe.

— Os agendamentos tiveram início no mês de março, e o sucesso tem sido tão grande que já não há horários no mês de junho e restam poucas datas em maio e julho — afirma a museóloga e historiadora Fabiana Santos, responsável por conduzir os encontros.

Com duração aproximada de uma hora, o percurso inclui espaços como a Concha Acústica, o Teatro Oficina Olga Reverbel, o Teatro Simões Lopes Neto e o foyer. A cada visita, o roteiro pode mudar conforme a agenda de atividades do dia nos teatros. A ideia é apresentar a estrutura do complexo, explorando os detalhes de sua arquitetura, de seu funcionamento técnico e da longa história de construção do espaço, concluído mais de duas décadas depois do início do projeto.

Uma das curiosidades destacadas durante o passeio é a própria concepção arquitetônica do Multipalco, construído em direção ao subsolo para preservar a fachada histórica do Theatro São Pedro.

A Concha Acústica também entra no roteiro como homenagem à memória do antigo Auditório Araújo Vianna, buscando resgatar a tradição das apresentações ao ar livre na Capital.

Alunos da Escola São José, de Barra do Ribeiro, na Concha Acústica, em visita mediada por Fabiana Santos. Flavia Moreira / Multipalco Eva Sopher

A trajetória de Eva Sopher (1923-2018), idealizadora do complexo e nome fundamental na recuperação do Theatro São Pedro, também ganha espaço nas visitas. Conhecida pela persistência à frente do teatro, Dona Eva costumava dizer que, para manter o projeto vivo, precisava “engolir muitos sapos”.

— Esse símbolo de resiliência é algo que as crianças, em especial, adoram conhecer — conta Fabiana.

Para escolas e grandes grupos, os roteiros podem ser adaptados conforme a faixa etária e o perfil dos participantes. Instituições de ensino contam com uma ação pedagógica ao final da visita.

Em algumas ocasiões, o passeio pode ser atravessado pela rotina artística do próprio Multipalco. Em um dos encontros recentes, o grupo acompanhou um trecho do ensaio da ópera La Traviata, de Verdi, em produção da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) com a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac).

O complexo reúne espaços dedicados a diferentes linguagens, entre eles salas de dança, circo e música, além dos teatros Oficina Olga Reverbel e Simões Lopes Neto. Junto ao Theatro São Pedro, o Multipalco ocupa mais de 25 mil metros quadrados no Centro Histórico de Porto Alegre.

Programe-se

O quê: visitas ao Multipalco Eva Sopher

visitas ao Multipalco Eva Sopher Onde: Rua Riachuelo, 1089, Centro Histórico, Porto Alegre

Rua Riachuelo, 1089, Centro Histórico, Porto Alegre Duração: Cerca de uma hora

Cerca de uma hora Lotação máxima: 40 pessoas por grupo

40 pessoas por grupo Visitas mediadas agendadas: terças-feiras, às 15h; quartas-feiras, às 10h; quintas-feiras, às 10h e às 15h

terças-feiras, às 15h; quartas-feiras, às 10h; quintas-feiras, às 10h e às 15h Visitas espontâneas: sextas-feiras, às 10h, 14h e 15h

sextas-feiras, às 10h, 14h e 15h Informações e agendamentos: visitas@ftsp.rs.gov.br

visitas@ftsp.rs.gov.br Prazo de resposta: até 72 horas