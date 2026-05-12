Maria Carpi vence pela quinta vez o Prêmio Açorianos de Literatura

É penta. A poeta gaúcha Maria Carpi ganhou pela quinta vez, na noite da última segunda-feira (11), no Teatro Renascença, em Porto Alegre, o Prêmio Açorianos de Literatura.
Mãe do colunista e escritor Fabrício Carpinejar, de GZH, ela venceu duas categorias ("Poesia" e "Livro do Ano") com a obra O lugar do corpo (Editora AGE). Havia 250 inscritos.
As estatuetas (criadas pelo artista Xico Stockinger) foram entregues por Fabrício e seu irmão, o promotor de Justiça Rodrigo Carpi Nejar, que também é escritor.
— Foi um Dia das Mães estendido. Ela me alfabetizou duas vezes: como mãe, no período escolar, e como autora, quando conheci a poeta em livro — diz o colunista, orgulhoso da nova conquista.
A primeira vitória de Maria no Açorianos foi em 1997, com Os Cantares da Semente. As demais condecorações foram em 2004, 2012 e 2015.
Veja a lista completa dos vencedores
Categoria Conto
Thaiane Paschoal: Jabuticabas maduras e outros contos – Editora Zouk
Categoria Crônica
Nathallia Protazio: A faxineira mais bem paga do Bom Fim – Editora Zouk
Categoria Dramaturgia
Celso Gutfriend-Si e Rita: da Vila Mariana à Viena d’Áustra – Editora Bestiário
Categoria Ensaio de Literatura e Humanidades
Éder da Silveira- Horas brasileiras: Benjamin Péret, o Brasil, a América – Editora Zouk
Categoria Especial
Flávia Boni Licht – Armando Boni – Pubblicato Editora
Categoria Infantil
Milene Barazzetti: As palavras de Melina – Editora Florear Livros
Categoria Juvenil
Luis Dill: A maldição da Safira – Editora Cinco Gatas
Narrativa Longa
Dani Langer: Deságua – Editora Zouk
Categoria Poesia
Maria Carpi: lugar do Corpo – Editora AGE
Livro do Ano
Maria Carpi: O lugar do corpo – Editora AGE
O Prêmio - O Açorianos de Literatura destaca a produção literária da cidade em diversidade e abrangência. A distinção é um dos maiores reconhecimentos literários do Rio Grande do Sul e visa valorizar a produção literária local e nacional, incentivando escritores a contribuírem para o cenário cultural brasileiro.