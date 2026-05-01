Loma Solaris celebra seus 50 anos de carreira com novo álbum: "Já nasci artista"

Loma Solaris celebra seus mais de 50 anos de carreira com novo álbum. Dani Barcellos / Divulgação

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

— Eu já nasci artista, tanto que a minha mãe me batizou como Loma. De artista. Entendi, ainda criança, no coral da escola, que seria cantora. Escolhi ser cantora. E nunca enxerguei essa trajetória como uma coisa difícil. Sempre foi uma grande experiência — conta Loma Solaris, 72 anos.

E essa escolha pela carreira artística se concretizou e, hoje, Loma já soma mais de meio século de música, sendo uma referência do cancioneiro gaúcho. Para marcar esta célebre caminhada, ela está lançando, no dia 8 de maio, nas plataformas digitais, o seu novo álbum: Loma Solaris – Preta Gaúcha, que vem desenvolvendo há um ano. Os singles já podem ser ouvidos no streaming.

O trabalho conta com oito canções, sendo seis reinterpretações e outras duas composições da própria Loma. O projeto tem direção musical de Tamiris Duarte e a participação de músicos como Arthur de Faria, Bruno Coelho, Tuti Rodrigues, Pablo Schinke, Marquinhos Fê e as Ialodês. A base do álbum é a própria trajetória da artista que nasceu em Recife (PE), mas veio para o Rio Grande do Sul ainda bebê e fez do chão gaúcho a sua terra.

— Costumo gravar os meus álbuns por experiências vividas. Gosto muito gosto de estar no estúdio, mas o palco é o que me encanta. E senti, a esta altura dos meus 72 anos, a necessidade de trazer ao público músicas que marcaram a minha história e que foram de grande receptividade — detalha a artista.

A ideia é resgatar a memória da cultura negra na raiz do cancioneiro regional. Ao longo das músicas selecionadas, é possível encontrar ritmos latino-americanos, afro-gaúchos e populares tradicionais.

O disco abre com Caminhada, de Sergio Rojas e Colmar Duarte, que é a música que a Loma considera um ponto de partida para quem busca sua identidade. Logo depois, a mulher se faz presente com Gira das Ialodês, de Thalma de Freitas e da própria Loma. São duas músicas esteticamente diferentes para sinalizar ao público a diversidade do repertório.

Tal multiplicidade aparece ao longo das demais músicas do álbum: O Trigo, de Oliveira Silveira, musicada por Vladimir Rodrigues; Valsa dos Vagalumes, de Nilton Junior da Silveira, Adriano e Cristian Sperandir; Cantigas de Mar, música de Carlos Catuípe com letra de Ivo Ladislau; Clara Clareou, de Jerônimo Jardim; Sob as Mãos do Tempo, de Pedro Guerra Pimentel e José Hilário Retamozo; e Soltas Velas, de René Duque e Loma.

O projeto é financiado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Em junho, Loma espera poder dar detalhes sobre a turnê de divulgação do novo álbum que, para ela, é um dos mais importantes da sua carreira.