Livro "A Casa das Sete Mulheres", de Leticia Wierzchowski, vai virar musical

A escritora gaúcha Leticia Wierzchowski está feliz da vida. Prestes a completar 25 anos, o best-seller A Casa das Sete Mulheres, obra-prima de sua autoria, vai virar musical e já tem até diretor definido: o craque Miguel Falabella.

A ideia partiu da Atual Produções, empresa de São Paulo com 20 anos de experiência no ramo, à frente de espetáculos como Tom Jobim Musical (que recentemente lotou o Teatro Fiergs, em Porto Alegre) e Gil – Andar com Fé, sobre a vida de Gilberto Gil.

— Eu tinha vendido os direitos do livro há sete anos para uma pequena produtora de São Paulo, mas nada aconteceu. O contrato expirou, e eu optei por não renovar. Então, em fevereiro deste ano, o pessoal a Atual Produções me procurou dizendo que sempre quis levar A Casa para os palcos e que já tinha até diretor, o Falabella. Fiquei super feliz, porque isso é garantia de sucesso — conta a autora.

Expert em roteiros para o cinema e para a TV, Leticia está ansiosa pela adaptação do texto ao novo formato. Vale lembrar que A Casa das Sete Mulheres foi alçada ao estrelato depois de virar minissérie na TV Globo.

— Temos muito a explorar ali: o papel das mulheres, claro, mas também o papel dos negros e a questão das guerras — diz a escritora.

Sucesso

O romance assinado por Leticia apresenta o ponto de vista feminino de um dos episódios mais violentos da história do Rio Grande: a guerra dos Farrapos.

A autora foi corajosa ao subverter o protagonismo de um fato histórico caro aos gaúchos, dando voz às mulheres. De certa forma, ela entrou pela porta dos fundos da história, e talvez por isso mesmo sua criação faça sucesso até hoje — e continuará fazendo.

Nesses quase 25 anos, são 122,8 mil exemplares vendidos, 28 edições e traduções para países como Itália, França, Grécia, Alemanha e Portugal.

A expectativa é de que o musical estreie no segundo semestre de 2027.