Juliana Bublitz

Todos a bordo
Notícia

Katia Suman leva festa Baila Comigo para noite de barco no Guaíba

Edição especial terá navegação no Noiva do Caí II, com embarque no píer do Gasômetro e set das 19h30min às 21h30min

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS