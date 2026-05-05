Katia Suman leva festa Baila Comigo para noite de barco no Guaíba

Evento ocorre neste sábado, com embarque a partir das 19h no Gasômetro; ingressos adultos custam R$ 80. Henrique Forte dos Santos / Divulgação

Katia Suman vai levar a Baila Comigo para o Guaíba em uma edição especial a bordo no próximo sábado (9), em Porto Alegre. A festa será realizada no barco Noiva do Caí II, com saída do píer do Gasômetro e navegação durante a noite.

A proposta é transportar para a embarcação a atmosfera da festa comandada por Katia, conhecida pela curadoria musical voltada a diferentes gerações. No passeio, ela ficará responsável pelo som durante duas horas, das 19h30min às 21h30min.

O embarque começa às 19h, e a saída para navegação está prevista para 19h15min. O retorno e encerramento da festa devem ocorrer às 22h. O ingresso adulto custa R$ 80, e a cota de meia-entrada para estudantes, professores e pessoas acima de 60 anos já aparece como esgotada no site oficial.

A embarcação terá serviço de bar, com bebidas e petiscos pagos à parte. O acesso será por ordem de chegada, sem reserva de mesas.

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